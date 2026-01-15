Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

CNN , Samantha Waldenberg
Há 1h e 22min
Trump durante a visita à fábrica da Ford, em Dearborn, Michigan, em 13 de janeiro de 2026 (AP Photo/Evan Vucci)

Casa Branca defende o comportamento do presidente dos Estados Unidos, considerando o gesto obsceno "apropriado". Trabalhador em questão dirigiu-se a Trump chamando-lhe "protetor de pedófilos", numa referência a Jeffrey Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um gesto obsceno a um trabalhador do setor automóvel durante uma visita a uma fábrica da Ford, no Michigan, na terça-feira, num incidente captado em vídeo. A Casa Branca defendeu a atitude, considerando-a uma resposta “apropriada” a alguém que estaria a gritar com o comandante-chefe.

“Um lunático estava a gritar palavrões de forma descontrolada, num acesso completo de fúria, e o presidente deu uma resposta apropriada e inequívoca”, afirmou o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, num comunicado.

Um vídeo com cerca de 30 segundos, obtido pelo site TMZ, mostra alguém a gritar na direção do presidente, embora não seja claro exatamente o que essa pessoa está a dizer. Segundo o TMZ, o indivíduo parece gritar “protetor de pedófilos” ao presidente.

As imagens mostram depois Trump, que se encontrava no primeiro andar, a apontar várias vezes para o piso de baixo da fábrica enquanto continua a caminhar por uma das áreas da unidade industrial. Em seguida, faz um gesto obsceno com a mão direita na direção de alguém que se encontra nesse piso inferior.

Um segundo vídeo, apresentado de seguida, mostra o que parece ser uma imagem mais aproximada da mesma interação. Também aí se vê o que o TMZ diz ser alguém a gritar “protetor de pedófilos” ao presidente, enquanto este permanece parado.

Nesse vídeo do TMZ, Trump parece responder apontando para a pessoa e dizendo ou articulando “vai-te foder” duas vezes.

TJ Sabula, um operário de 40 anos da linha de montagem, disse ao The Washington Post que foi ele quem gritou ao presidente e que se referia especificamente à forma como Trump lidou com o caso do falecido agressor sexual Jeffrey Epstein. Sabula afirmou ao jornal que foi suspenso do trabalho enquanto decorre uma investigação.

“Quanto a confrontá-lo, não tenho absolutamente nenhum arrependimento”, disse Sabula ao Post.

A CNN tentou contactar Sabula para obter comentários adicionais. Laura Dickerson, vice-presidente do sindicato UAW, que representa os trabalhadores do setor automóvel, afirmou num comunicado que a organização irá “assegurar que o associado recebe a proteção total de todas as cláusulas contratuais negociadas que salvaguardam o seu emprego e os seus direitos”.

“O trabalhador da fábrica Dearborn Truck Plant é um orgulhoso membro de um sindicato forte e combativo — a UAW. Ele acredita na liberdade de expressão, um princípio que abraçamos plenamente, e estamos ao lado dos nossos associados na proteção da sua voz no local de trabalho”, argumentou, acrescentando: “Os trabalhadores nunca devem ser sujeitos a linguagem ou comportamentos vulgares por parte de ninguém — incluindo o presidente dos Estados Unidos.”

O diretor executivo de Comunicação Corporativa da Ford, David Tovar, adotou um tom diferente, elogiando o evento num comunicado e acrescentando que a empresa está “orgulhosa da forma como os trabalhadores representaram a Ford”.

“Vimos o vídeo a que se refere. Um dos nossos valores fundamentais é o respeito e não toleramos que alguém diga algo inapropriado dentro das nossas instalações. Quando isso acontece, temos um processo para lidar com a situação, mas não entramos em questões específicas de pessoal”, indicou Tovar.

Sabula, que disse ao Post identificar-se como politicamente independente e nunca ter votado em Trump, embora tenha apoiado outros republicanos, acredita que o presidente o conseguiu ouvir “muito, muito, muito claramente”. Disse ainda que agora se sente “alvo de retaliação política” por ter “envergonhado Trump à frente dos seus amigos”.

“Não sinto que o destino nos olhe muitas vezes, e quando isso acontece, é melhor estarmos prontos para aproveitar a oportunidade”, afirmou Sabula ao Post. “E hoje acho que fiz exatamente isso.”

Após o incidente, surgiram na internet campanhas de angariação de fundos para apoiar Sabula.

Desde que Trump regressou à Casa Branca, o Departamento de Justiça prometeu, recuou e voltou a prometer divulgar novas e potencialmente explosivas provas sobre o alegado submundo de pedofilia associado a Epstein.

O Departamento de Justiça já divulgou milhares de documentos relacionados com Epstein, depois de o Congresso ter aprovado uma lei que obrigou a administração Trump a fazê-lo. Ainda assim, o departamento continua a ter dificuldades em processar o enorme volume de ficheiros, segundo noticiou anteriormente a CNN.

Trump não foi acusado de qualquer irregularidade nem formalmente acusado de crimes relacionados com Epstein.

Temas: Trump Ford Gesto obsceno Casa Branca Jeffrey Epstein

Relacionados

Novos documentos do caso Epstein incluem alegação de violação por Donald Trump

Justiça dos EUA rejeita alegações contra Trump em documentos do caso Epstein

Divulgação total dos ficheiros de Epstein leva "mais algumas semanas", avisa o Departamento de Justiça dos EUA

Novos arquivos revelam que Trump voou pelo menos 8 vezes no avião privado de Epstein

Exclusivo. Uma das vítimas de Epstein está horrorizada por ver o seu nome sem censura várias vezes nos ficheiros divulgados

E.U.A.

Estados Unidos fizeram a sua primeira venda de petróleo venezuelano

Há 1h e 9min
02:04

Eventual ataque dos EUA ao Irão terá de ser "rápido e conclusivo": "Trump rejeita qualquer possibilidade de um conflito prolongado"

Há 1h e 18min

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Há 1h e 22min

Nem Bangladesh, nem Brasil, Cabo Verde, Guiné, Nepal, Paquistão... EUA suspendem processamento de vistos de imigrantes para 75 países

Há 3h e 44min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Ontem às 10:16

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Ontem às 16:44

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Ontem às 11:32

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

Trump está a abusar da sorte com as intervenções no estrangeiro

Ontem às 14:00