Trump quer saber se pode marcar um golo de livre ao FC Porto (!!!)

Há 50 min

Insólito

O presidente dos Estados Unidos fez várias menções ao FC Porto durante um discurso na Casa Branca, proferido no âmbito da receção ao Inter Miami. Trump recordou o jogo entre o FC Porto e o Inter de Miami no Mundial de Clubes, que a equipa portuguesa perder por 2-1. Esse jogo foi o primeiro da história do futebol em que uma equipa dos EUA venceu uma equipa europeia.

“Nenhum jogo do Inter Miami no Mundial de Clubes foi mais importante do que aquele frente ao FC Porto. O Porto marcou primeiro, mas vocês voltaram mais fortes do intervalo e empataram.” Trump lembrou depois o momento decisivo da partida, protagonizado por Lionel Messi, que também estava na Casa branca. “Aos 54 minutos, o Leo chegou-se à frente para um dos seus famosos livres, batendo a bola de forma a contornar a barreira para bater o guarda-redes e fazer um golo sensacional.”

A meio da intervenção, Trump interrompeu o discurso para fazer uma pergunta que provocou gargalhadas entre os presentes. “Será que eu também era capaz de marcar um livre ao FC Porto se treinasse muito?”

Apontando de seguida para um dos coproprietários do Inter Miami, comentou a resposta que recebeu: “Não, ele diz que não. Eu acho que ele está certo.”

No final, Trump voltou a sublinhar o peso histórico da vitória do clube norte-americano nesse encontro. “Ao ganhar esse jogo, o Inter Miami tornou-se a primeira equipa da América do Norte a vencer um adversário europeu numa competição oficial. Inacreditável.” A direção do FC Porto também achou o mesmo, começou ali o princípio do despedimento de Anselmi.

A receção ao Inter Miami na Casa Branca aconteceu na última quinta-feira, numa cerimónia que assinalou a conquista da Major League Soccer pelo Inter de Miami em 2025. A iniciativa contou com a presença de todo o plantel e teve Lionel Messi como figura em destaque.