MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Trump desafia Supremo e insiste no fim da cidadania automática por nascimento

Agência Lusa , TFR
Há 30 min
Donald Trump (Francisco Seco/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A maior instância jurídica dos EUA anulou na semana passada um decreto, assinado por Trump no primeiro dia do seu segundo mandato

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que vai pedir ao Supremo Tribunal que reexamine a decisão que consagrou o direito do solo na obtenção de cidadania pelos filhos dos imigrantes.

Os pedidos de reexame devem ser apresentados nos 25 dias subsequentes a uma decisão do Supremo e só muito raramente foram aceites.

Na sua rede social, Trump referiu-se criticamente na quarta-feira a “painéis e cartazes a elogiarem a obtenção da cidadania graças ao direito do solo” instalados, disse, “ao longo da fronteira sul, bem como no México”.

No texto, Trump anunciou: “Vou solicitar IMEDIATAMENTE um novo exame do assunto pelo Supremo Tribunal dos EUA”, classificando a decisão deste como “totalmente insensata”.

A maior instância jurídica dos EUA anulou na semana passada um decreto, assinado por Trump no primeiro dia do seu segundo mandato, em que suprimia o direito do solo para os filhos dos imigrantes em situação irregular, por considerar que é um incentivo à imigração clandestina.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Trump EUA Cidadania automática Supremo Tribunal
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Trump desafia Supremo e insiste no fim da cidadania automática por nascimento

Há 30 min

"Para mim, acho que acabou": Trump lança dúvidas sobre fim do cessar-fogo

Ontem às 10:43
00:40

Trump diz que EUA vão "ganhar de uma maneira ou de outra" no Irão: "Ou fazemos um acordo ou acabamos o trabalho"

7 jul, 14:49

"Risco de recurso à força militar": Brasil manifesta preocupação com possível intervenção dos EUA no seu território

7 jul, 06:16
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Ontem às 10:54

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

Ontem às 17:53

Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

7 jul, 19:58

Rússia está a perder os seus "olhos no céu": Ucrânia tem uma nova tática para abrir caminho aos seus mísseis

Ontem às 13:29

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

7 jul, 13:22

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

7 jul, 15:51

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

Ontem às 14:23

Investigadores da Fundação Champalimaud descobrem circuito cerebral que pode revolucionar tratamento da POC

7 jul, 07:57

Proibido encher piscinas, lavar carros ou usar chuveiros de praia: um dos maiores concelhos do país está em alerta porque não tem água

Ontem às 19:05

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal por violação da liberdade de expressão em processo contra o FC Porto

7 jul, 12:21

"Se não agirem agora, a catástrofe é inevitável". Peritos em risco sísmico escrevem carta a Seguro e Montenegro

7 jul, 15:02

Rececionista de hotel de Lisboa detido por violação e perseguição de estagiário de 19 anos

Ontem às 11:51