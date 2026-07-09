Trump desafia Supremo e insiste no fim da cidadania automática por nascimento

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A maior instância jurídica dos EUA anulou na semana passada um decreto, assinado por Trump no primeiro dia do seu segundo mandato

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que vai pedir ao Supremo Tribunal que reexamine a decisão que consagrou o direito do solo na obtenção de cidadania pelos filhos dos imigrantes.

Os pedidos de reexame devem ser apresentados nos 25 dias subsequentes a uma decisão do Supremo e só muito raramente foram aceites.

Na sua rede social, Trump referiu-se criticamente na quarta-feira a “painéis e cartazes a elogiarem a obtenção da cidadania graças ao direito do solo” instalados, disse, “ao longo da fronteira sul, bem como no México”.

No texto, Trump anunciou: “Vou solicitar IMEDIATAMENTE um novo exame do assunto pelo Supremo Tribunal dos EUA”, classificando a decisão deste como “totalmente insensata”.

A maior instância jurídica dos EUA anulou na semana passada um decreto, assinado por Trump no primeiro dia do seu segundo mandato, em que suprimia o direito do solo para os filhos dos imigrantes em situação irregular, por considerar que é um incentivo à imigração clandestina.