Trump cria coligação militar com 17 países para "erradicar cartéis" e anuncia negociações diretas com Cuba

Há 1h e 47min

Nos últimos dias, o presidente dos EUA tinha definido Cuba como o próximo alvo dos EUA, caso este país se recusasse a negociar com Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábado a criação de uma nova coligação militar com o objetivo de “erradicar os cartéis” no hemisfério ocidental. A revelação foi feita durante um discurso perante líderes de países latino-americanos, reunidos no resort de golfe de Trump, em Miami.

Segundo o presidente norte-americano, 17 países já aderiram formalmente à nova aliança, que pretende reforçar a cooperação entre nações da região no combate às redes de crime organizado.

Mas esta não foi a única novidade. Na mesma intervenção, Trump afirmou ainda que Cuba "está no fim da linha" e que, por isso, está interessada em chegar a um acordo com os Estados Unidos. Segundo o próprio, as negociações estariam a decorrer diretamente com o próprio Trump e com o secretário de Estado Marco Rubio.

"Eles querem negociar e estão a negociar com Marco, comigo e com alguns outros, e acho que um acordo com Cuba será feito com muita facilidade", sublinhou perante os jornalistas.

O anúncio acontece depois de, na noite de quinta-feira, Trump ter definido Cuba como o próximo alvo dos EUA, caso este país se recusasse a negociar om Washington. "Queremos resolver primeiro esta situação [do Irão], mas será apenas uma questão de tempo até que vocês - e muitas outras pessoas extraordinárias - possam voltar a Cuba", referiu nesse dia aos jornalistas, a partir da Casa Branca.