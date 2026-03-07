Sp. Braga
18:00
0 - 0
Sporting

Trump cria coligação militar com 17 países para "erradicar cartéis" e anuncia negociações diretas com Cuba

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 47min
Donald Trump (Samuel Corum/SIPA/POOL via Lusa)

Nos últimos dias, o presidente dos EUA tinha definido Cuba como o próximo alvo dos EUA, caso este país se recusasse a negociar com Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábado a criação de uma nova coligação militar com o objetivo de “erradicar os cartéis” no hemisfério ocidental. A revelação foi feita durante um discurso perante líderes de países latino-americanos, reunidos no resort de golfe de Trump, em Miami.

Segundo o presidente norte-americano, 17 países já aderiram formalmente à nova aliança, que pretende reforçar a cooperação entre nações da região no combate às redes de crime organizado.

Mas esta não foi a única novidade. Na mesma intervenção, Trump afirmou ainda que Cuba "está no fim da linha" e que, por isso, está interessada em chegar a um acordo com os Estados Unidos. Segundo o próprio, as negociações estariam a decorrer diretamente com o próprio Trump e com o secretário de Estado Marco Rubio.

"Eles querem negociar e estão a negociar com Marco, comigo e com alguns outros, e acho que um acordo com Cuba será feito com muita facilidade", sublinhou perante os jornalistas.

O anúncio acontece depois de, na noite de quinta-feira, Trump ter definido Cuba como o próximo alvo dos EUA, caso este país se recusasse a negociar om Washington. "Queremos resolver primeiro esta situação [do Irão], mas será apenas uma questão de tempo até que vocês - e muitas outras pessoas extraordinárias - possam voltar a Cuba", referiu nesse dia aos jornalistas, a partir da Casa Branca.

Temas: Trump EUA Cuba Cartéis Negociações

Relacionados

Trump mostrou um "sério interesse" em enviar militares dos EUA para o Irão

"Quando se trata de guerra há sempre soldados nossos mortos — mas vamos mantê-lo no mínimo, acho, Pete": Trump

E.U.A.

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

Há 22 min

Trump cria coligação militar com 17 países para "erradicar cartéis" e anuncia negociações diretas com Cuba

Há 1h e 47min

Imagens de satélite mostram ataques do Irão a sistemas de radares norte-americanos na Jordânia, Arábia Saudita e Emirados

Ontem às 19:24

Novos documentos do FBI revelados no caso Epstein incluem alegações contra Donald Trump

Ontem às 11:14
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo

5 mar, 14:14

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

5 mar, 08:00

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

Hoje às 08:00

Morreu Nuno Morais Sarmento

Hoje às 10:08

Rússia está a fornecer informações secretas para ajudar o Irão. China prepara-se para entrar em cena

Ontem às 19:03

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

Ontem às 21:19

Euromilhões: esta chave vale 193 milhões

Ontem às 20:35

“Segurem os vossos telhados: não repitam o erro do estádio de Leiria”

Ontem às 06:49

Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores

5 mar, 13:57

Imagens de satélite mostram ataques do Irão a sistemas de radares norte-americanos na Jordânia, Arábia Saudita e Emirados

Ontem às 19:24

Ameaças, detenções e quilos de ouro. Ucrânia e Hungria entraram definitivamente em rota de colisão

Ontem às 13:08

"A maioria suspendeu as travessias, mas há alguns aventureiros": como um multimilionário grego está a desafiar o bloqueio do Estreito de Ormuz

Ontem às 22:17