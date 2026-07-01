Trump arrecadou 1,2 mil milhões de dólares com negócios de ativos digitais

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Trump obteve mais de 500 milhões da venda pela World Liberty Financial de novos produtos digitais, incluindo 'governance tokens'

Donald Trump recebeu cerca de 1,2 mil milhões de dólares do seu negócio com ativos digitais, mostrou um documento federal divulgado na segunda-feira.

Meras 'startups' quando ele fez o juramento de posse do cargo de presidente, estas novas empresas eclipsaram em receita muitas das integrantes da sua vasta carteira de investimento que lhe levou décadas a acumular.

A alimentar o seu crescimento estiveram movimentos de alguns investidores bilionários, e do próprio Trump, para anular a repressão federal desta atividade financeira.

Trump obteve mais de 500 milhões da venda pela World Liberty Financial de novos produtos digitais, incluindo 'governance tokens', um ativo que concede ao seu possuidor direitos de voto sobre projetos de moedas digitais, segundo o relatório anual, de divulgação obrigatória.

O documento mostra ainda que outra empresa, a CIC Digital LLC, faturou mais de 600 milhões de dólares com moedas de celebração, com a face de Trump.

A subida do negócio digital relacionado com a propriedade de Trump é especialmente espantosa, dado que o suporte tradicional do negócio da família também cresceu rapidamente em 2025, com a obtenção de licenças e autorizações de vários países, na que é a sua maior expansão internacional de sempre.

Muitos destes países estiveram a negociar com Trump, enquanto presidente dos EUA, em assuntos como as tarifas alfandegárias, a ajuda militar e outros assuntos relevantes.