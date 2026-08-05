Homem armado apanhado a vigiar campo de golfe de Trump antes de visita do presidente dos EUA. Tinha "um carregador de 16 munições"

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O suspeito, identificado como Jeanine John Taele, tinha "um carregador de 16 munições" no bolso das calças

Um homem armado foi detido num campo de golfe pertencente ao presidente norte-americano na Califórnia, dois dias antes de uma visita de Donald Trump ao local, programada para terça-feira à noite, anunciaram as autoridades de Los Angeles.

O homem levantou suspeitas quando "foi visto a passear pelo campo de golfe, a tirar fotografias e a filmar, e parecia estar a vigiar as atividades relacionadas com o planeamento da segurança", lê-se num comunicado.

A detenção ocorreu no domingo à tarde neste campo de golfe situado em Rancho Palos Verdes, perto de Los Angeles. Trump chegou ao local na terça-feira à noite para um jantar de angariação de fundos organizado pelo comité nacional do Partido Republicano.

O suspeito, identificado como Jeanine John Taele, tinha "um carregador de 16 munições" no bolso das calças.

Ao revistarem o automóvel deste homem de 38 anos, agentes do xerife do condado de Los Angeles apreenderam também "uma pistola carregada" e outro carregador com munições, segundo o comunicado.

Foi posteriormente realizada uma busca no domicílio do homem, em Downey, nos subúrbios de Los Angeles, pelo xerife e pelos serviços antiterrorismo do FBI.

No local, descobriram uma espingarda de assalto, uma pistola, um colete à prova de balas, carregadores de grande capacidade, munições, dois aparelhos de rádio e "vários cadernos com declarações preocupantes".

Os investigadores apresentaram o processo na manhã de terça-feira à procuradoria de Los Angeles, que se pronunciará sobre eventuais acusações.

Desde a última campanha presidencial, Donald Trump foi alvo de múltiplas tentativas de assassinato.

Em julho de 2024, foi ferido na orelha por um atirador que se tinha posicionado num telhado com vista para um comício de campanha em Butler, na Pensilvânia.

Em setembro do mesmo ano, um homem armado foi detido nas imediações do Trump International Golf Club em West Palm Beach, na Flórida, enquanto o Presidente jogava.

No passado mês de abril, Trump teve de ser retirado de emergência da gala da imprensa em Washington, quando um homem armado tentou entrar na sala e se desencadeou um tiroteio.

A visita de Trump ao campo de golfe californiano na terça-feira é fechada à imprensa. O presidente deverá nomeadamente defender o mandato e angariar apoios financeiros, a cerca de três meses das eleições intercalares, onde o domínio republicano sobre o Congresso americano se encontra ameaçado.

As visitas à Califórnia, bastião democrata que considera um contramodelo da América, são raras.

Poucas horas antes da sua chegada, e antes do anúncio da detenção, o governador Gavin Newsom aproveitou a oportunidade para lembrar que a administração Trump continua a bloquear as ajudas federais para a reconstrução de Los Angeles, 18 meses após os incêndios mortais que devastaram a cidade.

"Espero que a visita do Presidente Trump permita fazer chegar diretamente às famílias que estão a reconstruir após os incêndios de Los Angeles os fundos federais de reconstrução aguardados há tanto tempo", criticou o democrata, que alimenta ambições de ser eleito nas presidenciais de 2028.

"É a oportunidade para o Presidente honrar o seu compromisso de fornecer a estes sobreviventes os fundos que lhes prometeu", disse. E acrescentou: "Há momentos que transcendem a política. Este poderia ser um deles, Senhor Presidente".