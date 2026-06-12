Acordo entre EUA e Irão pode ser assinado já este domingo em Genebra

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Segundo fontes ouvidas pela CNN, a cerimónia de assinatura marcaria o início da "segunda fase" das negociações diplomáticas

A cerimónia de assinatura de um memorando de entendimento com o Irão deverá realizar-se em Genebra, na Suíça, segundo três fontes ouvidas pela CNN na sexta-feira.

A informação surge depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado na quinta-feira que está em perspetiva um "grande acordo" capaz de pôr fim à guerra com o Irão, sugerindo que poderá ser concluído nos próximos dias.

Trump disse esperar que o documento seja assinado em breve, possivelmente na Europa, numa cerimónia que poderá contar com a presença do vice-presidente norte-americano, JD Vance.

As autoridades iranianas, no entanto, ainda não confirmaram que tenha sido alcançado qualquer acordo.

Duas fontes com conhecimento das negociações diplomáticas disseram que a cerimónia de assinatura deverá realizar-se em Genebra, na Suíça, não muito distante da participação de Donald Trump e de uma delegação norte-americana na cimeira do G7, em França, entre segunda e quarta-feira.

Uma das fontes afirmou que a cerimónia de assinatura marcaria o início da "segunda fase" das negociações diplomáticas, numa altura em que os responsáveis trabalham nos detalhes da implementação do memorando de entendimento.

Várias fontes indicaram que o documento está a ser designado como "Declaração de Islamabad", numa referência ao papel central desempenhado pelo Paquistão na mediação entre as partes.

No entanto, nada foi ainda confirmado. Uma fonte iraniana adiantou que a capital austríaca, Viena, também está a ser considerada como possível local para a assinatura do acordo.

Segundo a Bloomberg, o acordo poderá ser assinado já este domingo, em Genebra, na véspera do G7.