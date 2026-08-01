Trump reitera reconhecimento da soberania de Marrocos sobre Saara Ocidental

Agência Lusa , MM
Há 54 min
Donald Trump (Mark Schiefelbein/AP)
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As palavras de Trump surgem depois de uma crise migratória sem precedentes entres Marrocos e Espanha

O Presidente norte-americano reiterou este sábado o reconhecimento da soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental e o apoio à proposta de “uma autonomia séria, credível e realista” como única base para uma solução “justa e duradoura”.

“Os Estados Unidos são claros: reconhecemos a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental e apoiamos a proposta marroquina de uma autonomia séria, credível e realista como única base para uma solução justa e duradoura”, salientou Donald Trump, num comunicado, que enviou ao rei de Marrocos, Mohamed VI, por ocasião do 27.º aniversário da entronização, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

As palavras de Trump surgem depois de uma crise migratória sem precedentes entres Marrocos e Espanha, após a entrada de cerca de 50 mil migrantes no enclave espanhol de Ceuta, situação sobre a qual Marrocos mantém, até ao momento, um silêncio total e que, de acordo com fontes espanholas, causou pelo menos 67 mortos.

“Qualquer outra via prolonga o ‘statu quo’ e é inaceitável. Este conflito deve terminar agora e os Estados Unidos vão continuar a impulsionar progressos para este objetivo”, prosseguiu o chefe de Estado norte-americano.

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Trump sublinhou a “parceria valiosa” dos EUA com Marrocos, na sequência do “papel crucial” nos Acordos de Abraão: “Para tal, trabalhamos também em conjunto para garantir a segurança da região do Sahel”.

“A tecnologia e a inovação norte-americanas, de confiança, vão continuar a ser parceiras [de Marrocos]”, garantiu Donald Trump, acrescentando que “em todos os setores estratégicos, nomeadamente a energia, a inteligência artificial, os minerais críticos e a defesa”.

Rabat e Washington vivem uma aproximação diplomática desde que, em 2020, Marrocos normalizou as relações com Israel em troca do reconhecimento, por parte dos Estados Unidos, da soberania sobre o Saara Ocidental.

Mohamed VI comemorou na quinta-feira o 27.º aniversário da entronização com uma cerimónia tradicional realizada a poucos quilómetros de Fnideq (Castillejos em castelhano), na fronteira com Ceuta, onde nesse mesmo dia se desencadeou uma crise sem precedentes com a passagem de 60 mil migrantes em situação irregular para o enclave espanhol.

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Trump, que mantém uma relação tensa com Espanha, acusou na sexta-feira Madrid de “facilitar a imigração ilegal em massa para a Europa”, na sequência da crise em Ceuta.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, condenou o que considerou "um ataque" e “uma violação da integridade territorial de Espanha”, enquanto o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, salientou hoje que, em 24 horas, a crise migratória foi contida.

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