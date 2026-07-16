Exclusivo: funcionários foram convidados a entregar os telemóveis na Casa Branca

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Donald Trump quer identificar a pessoa responsável por divulgar informações sobre falhas de segurança de um avião que foi oferecido ao presidente dos EUA pelo Catar

A chefe de gabinete Susie Wiles, a assessora mais próxima do presidente Donald Trump, e o diretor do FBI, Kash Patel, ajudaram pessoalmente a orquestrar, na semana passada, uma investigação de grande envergadura na Casa Branca, com o objetivo de determinar quem do governo divulgou informações sobre as falhas de segurança de um avião oferecido pelo Catar, destinado a ser utilizado como Air Force One - tendo sido pedido a alguns funcionários que entregassem os seus telemóveis aos investigadores nas instalações da Casa Branca, segundo fontes familiarizadas com o assunto contaram à CNN.

Trump ficou furioso com as revelações sobre o novo avião, disseram as fontes, e o seu governo lançou rapidamente uma intensa investigação sobre o vazamento de informação que agitou o governo. À medida que a investigação avançava, pelo menos uma agência federal enviou um e-mail aos funcionários a alertá-los de que, caso fossem contactados por agências externas a solicitar informação e dispositivos, deveriam contactar imediatamente os advogados da sua própria agência, revelou uma fonte à CNN.

As fontes afirmaram que Patel - que se preparava para viajar para Chicago - foi desviado para a Casa Branca na sexta-feira para assumir um papel ativo na condução da investigação, que se tornou pública na madrugada do dia seguinte, quando o New York Times noticiou que o Departamento de Justiça tinha emitido intimações a quatro dos seus jornalistas que tinham noticiado as preocupações de segurança em torno do novo avião.

Patel permaneceu num gabinete ao lado do de Wiles durante cerca de sete horas, enquanto os dois criavam o que uma fonte designou como uma "sala de guerra" na Ala Oeste.

Para além de solicitarem telemóveis, os investigadores procuraram obter informações junto daqueles que viajavam com Trump ou que desempenhavam algum papel na viagem, incluindo funcionários de várias agências. Nem todos os funcionários a quem foi pedido que entregassem os seus dispositivos o fizeram, revelou uma das fontes à CNN.

Esta iniciativa reflete até que ponto a Casa Branca estava disposta a exercer controlo sobre uma investigação das autoridades policiais - uma violação significativa da independência histórica do Departamento de Justiça, embora se tenha tornado algo comum na administração de Trump. A CNN já tinha noticiado anteriormente que Trump também falou com Patel ao telefone sobre a investigação ao furo jornalístico.

A CNN contactou a Casa Branca e o FBI para obter comentários.

Jornalistas e defensores da liberdade de imprensa criticaram a decisão do Departamento de Justiça de intimar os jornalistas do New York Times, considerando-a uma afronta à Primeira Emenda, e o Times afirmou que tenciona contestar a intimação em tribunal.

As preocupações em torno do novo jato, no valor de 400 milhões de dólares, oferecido pelo Catar, passaram a dominar as conversas em Washington na semana passada, quando Trump anunciou abruptamente que iria enviar o novo avião antecipadamente para a Base Aérea de Mildenhall, em Inglaterra, pouco antes de partir de uma cimeira da NATO na Turquia. Trump afirmou numa publicação nas redes sociais que a mudança de avião se destinava simplesmente a dar aos militares norte-americanos estacionados na base "a oportunidade de visitar a aeronave". Anteriormente, ele já tinha elogiado o avião, que foi remodelado e repintado de acordo com os seus gostos.

"Estão todos tão entusiasmados, e achámos que deviam ser os primeiros", escreveu ele.

Trump partiu num avião mais antigo, tendo depois voltado a trocar de avião numa base aérea norte-americana segura no Reino Unido. Ele minimizou a ideia de que a segurança tivesse sido a razão para a troca, embora fontes tenham dito à CNN e a outros meios de comunicação que foi essa a razão.

"Não houve qualquer preocupação de segurança, exceto que o enviámos um pouco mais cedo, e o mesmo se aplica ao regresso. Enviámo-lo um pouco mais cedo, para que pudéssemos deixá-los ver", afirmou Trump.

Fontes revelaram à CNN que, depois de Trump ter viajado para a Turquia para a cimeira, a avaliação de segurança mudou, e Wiles informou Trump de que este teria de deixar o país num avião mais antigo. O avião do Catar, segundo as fontes, tinha sido rapidamente adaptado com capacidades de defesa, mas ainda assim não era tão seguro como a versão mais antiga, que tinha sido construída para proteger presidentes em viagens ao estrangeiro.

Um oficial afirmou anteriormente à CNN que o 747 oferecido pelo Catar foi, em grande parte, considerado pelas forças armadas e pelo Serviço Secreto como tendo sido colocado em serviço "à pressa". Em contrapartida, o responsável referiu que dois novos jatos adquiridos no âmbito de um acordo renegociado por Trump durante o seu primeiro mandato têm enfrentado atrasos graves e não se prevê que estejam prontos antes de, pelo menos, 2028. Tal deve-se, em parte, ao conjunto de medidas de comunicação e defesa classificadas que têm de ser instaladas, aos requisitos de conceção abrangentes impostos pelas forças armadas e ao tempo necessário para formar os pilotos nesta aeronave única.

A natureza exata das diferenças de segurança entre os aviões antigos e os novos não é totalmente clara. Observadores da aviação que analisaram imagens das aeronaves disseram à CNN que o novo avião parece não apresentar modificações externas no cone da cauda associadas a um tipo de sistema direcional de defesa contra mísseis por infravermelhos. No entanto, a ausência de características visíveis não determina de forma definitiva quais os sistemas que estão ou não instalados.