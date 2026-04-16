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"Foi uma honra para mim resolver nove guerras em todo o mundo, e esta será a minha décima". Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Líbano e quer as duas partes na Casa Branca

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 26min
Presidente dos EUA, Donald Trump (CNN)

Presidente dos Estados Unidos diz que irá convidar o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente libanês Joseph Aoun para "conversações significativas" na Casa Branca

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira que Israel e Líbano vão iniciar formalmente um cessar-fogo de dez dias às 17:00, hora da Costa Leste dos EUA (22:00 de Lisboa). O anúncio foi feito através de uma publicação na rede social Truth Social.

Na mensagem, Trump revelou ter mantido “excelentes conversas” com o “muito respeitado” presidente do Líbano, Joseph Aoun, e com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sublinhando que ambos os líderes concordaram com a necessidade de avançar para a paz entre os seus países.

“Acabei de ter excelentes conversas com o muito respeitado presidente Joseph Aoun, do Líbano, e com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estes dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre os seus países, irão iniciar formalmente um cessar-fogo de 10 dias”, escreveu o presidente dos EUA.

Donald Trump recordou ainda que Israel e Líbano reuniram-se pela primeira vez em 34 anos, em Washington DC, num encontro que contou com a presença do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. O líder norte-americano indicou também ter instruído o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o próprio chefe da diplomacia, juntamente com o presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan “Razin’” Caine, a trabalharem em estreita colaboração com ambos os países para alcançar uma paz duradoura.

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“Foi uma honra para mim resolver nove guerras em todo o mundo, e esta será a minha décima, por isso, vamos concretizá-la!”, concluiu o presidente dos Estados Unidos na mesma publicação.

Antes desta declaração, o presidente libanês já tinha agradecido ao líder norte-americano pelos seus esforços diplomáticos. Num comunicado divulgado na rede social X, após uma conversa telefónica entre os dois, o gabinete de Joseph Aoun referiu que Trump manifestou o desejo de que os esforços para alcançar a paz continuem “a fim de pôr fim aos combates o mais rapidamente possível”.

Vinte minutos depois, novamente na Truth Social, Trump anunciou também que irá convidar o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente libanês Joseph Aoun para "conversações significativas" na Casa Branca. 

 

Temas: Trump Cessar-fogo Líbano Israel Conflito Médio Oriente

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