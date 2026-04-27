Trump: a narrativa do terrorismo doméstico 

Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Há 44 min

A acusação de Cole Allen de tentativa de homicídio nas últimas horas tem sido rapidamente absorvida por uma narrativa pública que, em muitos casos, ultrapassa aquilo que a própria lei norte-americana permite sustentar, o de terrorismo. E isso levanta uma questão essencial: estamos a analisar factos jurídicos ou a reagir a perceções?

No sistema legal dos Estados Unidos, o termo “terrorismo doméstico” não é um rótulo emocional nem uma consequência automática da gravidade de um crime. Está definido no n.º 5 do n.° 18 do U.S.Code § 2331, e exige um conjunto cumulativo de critérios: atos perigosos para a vida humana, violação de leis criminais e, sobretudo, uma intenção específica de intimidar populações civis ou influenciar a política governamental através de coerção, violência ou intimidação em larga escala.

É precisamente neste último ponto que reside o maior desafio probatório da justiça norte-americana.

Na prática forense dos Estados Unidos, o elemento mais difícil de provar é quase sempre o “elemento de intenção terrorista”, ou seja, o chamado mens rea específico. E isto é decisivo. Não basta que um ato seja violento, grave ou socialmente chocante. Não basta que cause medo ou perturbação. É necessário demonstrar, com evidência concreta, que a ação foi orientada deliberadamente para fins de intimidação política ou social, ou para influenciar a conduta de um governo ou população.

Sem essa prova de intenção, juridicamente não existe terrorismo, existe outro tipo de crime, que pode ser igualmente sério, mas pertence a uma categoria diferente.

É por isso que investigações como as conduzidas pelo FBI assumem um papel central na jurisdição federal. A análise e perícia digital forense de dispositivos eletrónicos, comunicações e histórico digital não serve apenas para “enriquecer o processo”, serve para responder à pergunta essencial: qual era a intenção real do arguido?

Telemóveis e computadores podem revelar padrões de pensamento através do Hash Value, ligações ideológicas, contactos com grupos organizados ou, pelo contrário, a ausência de qualquer estrutura coerente que aponte para motivação terrorista. Podem confirmar planeamento político-ideológico, ou desmontar completamente essa hipótese.

Sem essa base probatória, qualquer classificação de terrorismo torna-se juridicamente frágil. E quando o direito abdica da exigência de prova de intenção, entra no terreno da especulação, algo incompatível com o devido processo legal.

Há ainda uma consequência mais ampla: a banalização do termo “terrorismo”. Se a expressão é aplicada sem rigor ao critério do mens rea específico, perde-se a capacidade de distinguir crimes comuns de ameaças estruturais à ordem pública. E essa distinção não é académica, é fundamental para a proporcionalidade das acusações, das penas e das próprias políticas de segurança.

Assim, o caso de Cole Allen deve ser analisado com seriedade, mas também com contenção conceptual. A violência pode ser julgada pelos seus factos. O terrorismo, porém, exige algo mais difícil de provar: a intenção deliberada de provocar medo político ou social como instrumento de influência.

E é exatamente por isso que, no direito norte-americano, a prova da intenção não é um detalhe, é o núcleo da acusação.

Fiquemos com um enigma na carta do atirador que exclui o diretor do FBI do ataque. “Funcionários da administração (excluindo o sr. Patel): são alvos, classificados por ordem de prioridade, do mais alto ao mais baixo.”