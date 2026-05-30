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Trump pondera cancelar concertos do 250.º aniversário dos EUA: "Consigo atrair públicos muito maiores do que o Elvis"

Tiago Ferreira Resende
Há 56 min
Donald Trump (Getty)
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A decisão surge após Bret Michaels, vocalista da banda de rock Poison, se ter tornado na quinta baixa confirmada do cartaz dos concertos “Freedom 250”

O presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu este sábado a possibilidade de cancelar a série de concertos prevista para assinalar o 250.º aniversário dos Estados Unidos, depois de vários artistas se terem retirado do evento.

Em alternativa, o chefe de Estado considera substituir os espetáculos por um discurso acompanhado de um comício na capital norte-americana.

"Estou a pensar em trazer a Atração Número Um em todo o mundo, o homem que atrai audiências muito maiores do que Elvis no auge da sua carreira, e que o faz sem uma guitarra, o homem que ama o nosso país mais do que qualquer outra pessoa, e o homem que alguns dizem ser o maior presidente da história", escreveu Trump na Truth Social.

"Há dois anos, os Estados Unidos estavam MORTOS. Agora temos o país "MAIS EM ALTA" do mundo inteiro. Não quero os chamados "artistas" que ganham demasiado dinheiro e que não são felizes. Só quero estar rodeado de pessoas felizes, pessoas inteligentes, pessoas de sucesso e pessoas que sabem como VENCER", acrescentou.

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A decisão surge após Bret Michaels, vocalista da banda de rock Poison, se ter tornado na quinta baixa confirmada do cartaz dos concertos “Freedom 250”, agendados para decorrer entre 25 de junho e 10 de julho no National Mall, em Washington.

O “Freedom 250” resulta de uma parceria público-privada criada pela Casa Branca para coordenar as comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos em articulação com várias agências federais.

Para já, continua por esclarecer se os organizadores vão procurar artistas substitutos ou se a proposta de Trump para trocar os concertos por um comício está efetivamente a ser considerada.

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