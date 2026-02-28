O vídeo de oito minutos que Trump gravou sobre o Irão expõe a possibilidade de consequências terríveis

Há 1h e 30min

ANÁLISE || As forças armadas dos EUA estão a planear vários dias de ataques ao Irão - o primeiro dia está em curso. Para Trump, "é uma missão nobre"

Trump deliberou sobre o Irão durante semanas. A sua operação "maciça e contínua" vem com o reconhecimento de que vidas americanas podem ser perdidas

por Kevin Liptak , CNN

O anúncio feito pelo Presidente Donald Trump de uma campanha militar "maciça e contínua" dos EUA contra o Irão — e o seu apelo explícito aos cidadãos iranianos para que se libertem da sua liderança opressiva — pôs em evidência o seu novo apetite pelo risco geopolítico e empurrou a sua presidência para um período mais profundo de incerteza.

"As forças armadas dos Estados Unidos estão a levar a cabo uma operação maciça e contínua para impedir que esta ditadura radical e perversa ameace a América e os nossos interesses fundamentais em matéria de segurança nacional", afirmou sobre o Irão, num vídeo publicado no Truth Social na madrugada de sábado e no qual reconheceu claramente que podem ser perdidas vidas americanas na operação.

A gravação de oito minutos expôs tanto os objetivos do presidente no Irão — que não eram claros — como o potencial para consequências terríveis. Trump parece esperançoso de que a sua grande operação aérea possa resultar com sucesso numa mudança de regime no Irão, apesar das vastas incertezas sobre o que o poderá substituir e dos limitados exemplos históricos de poder aéreo que, por si só, tenha derrubado o líder de um país.

"Eles rejeitaram todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares e nós não aguentamos mais isso", diz Trump, que, segundo um funcionário dos EUA, continua a monitorizar os ataques a partir de Mar-a-Lago.

O presidente tomou a sua decisão após semanas de deliberação e de uma tentativa dos seus enviados de selar um acordo diplomático rápido que teria forçado o Irão a abandonar linhas vermelhas defendidas há muito tempo. As forças armadas dos EUA estão a planear vários dias de ataques, disseram duas fontes à CNN, e o Irão já retaliou em todo o Médio Oriente, incluindo visando a base da Marinha dos EUA no Bahrein, que é a casa da Quinta Frota, disse um funcionário dos EUA.

Trump nunca expôs totalmente e de forma pública os seus argumentos a favor da guerra, nem mesmo durante o seu discurso sobre o Estado da União na terça-feira, apesar de os ataques serem um passo politicamente perigoso internamente, especialmente para um presidente que fez campanha para acabar com envolvimentos estrangeiros. Trump admitiu este sábado o custo potencial em vidas americanas.

"O regime iraniano procura matar. As vidas de corajosos heróis americanos podem ser perdidas e podemos ter baixas — isso acontece frequentemente na guerra — mas não estamos a fazer isto pelo agora. Estamos a fazer isto pelo futuro e é uma missão nobre", disse o presidente, acrescentando que os EUA tinham "tomado todas as medidas possíveis para minimizar o risco para o pessoal dos EUA na região".

Para muitos dos aliados de Trump, a ação militar parecia inevitável há muito tempo. Depois de dizer aos manifestantes iranianos no início do ano que os apoiaria, avisando que os EUA estavam "prontos e carregados" para atacar, sentiu-se obrigado a fazer cumprir a sua linha vermelha.

"Quando terminarmos, assumam o vosso governo. Ele será vosso para levar em frente. Esta será, provavelmente, a vossa única oportunidade durante gerações", disse Trump ao povo iraniano, no seu vídeo de oito minutos.

"Durante muitos anos pediram a ajuda da América, mas nunca a obtiveram. Nenhum presidente estava disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora têm um presidente que vos está a dar o que querem, por isso vamos ver como respondem."

As motivações de Trump para o seu segundo conjunto de ataques no Irão desde que regressou ao cargo — transmitidas sobretudo em comentários públicos curtos e superficiais — pareceram mudar ao longo do tempo, passando da proteção dos manifestantes para a contenção das ambições nucleares do Irão e para a expulsão do regime iraniano. Trump também citou o arsenal de mísseis do Irão e o apoio desestabilizador a grupos regionais por procuração, como o Hezbollah e o Hamas.

Resta saber como é que a mais recente ação militar tanto dos EUA como de Israel avança todos, ou algum, desses objetivos. Também não ficou claro o que é que o presidente foi instruído a esperar no rescaldo.

Nos bastidores antes dos ataques, os funcionários debateram-se com uma lista de opções imperfeitas que ficavam aquém de uma missão decisiva como a que Trump ordenou em janeiro para capturar o líder venezuelano Nicolás Maduro, em Caracas. Os serviços de informações dos EUA não têm a certeza sobre quem substituiria os líderes seniores do Irão se forem eliminados.

Oficiais militares também alertaram o presidente sobre os riscos elevados de retaliação. Milhares de tropas americanas no Médio Oriente podem agora ser potenciais alvos para o Irão, à medida que este leva a cabo as represálias prometidas.

Durante reuniões intensas na Sala de Situação ao longo das últimas semanas, Trump e altos funcionários bombardearam as chefias do Pentágono, incluindo o general Dan Caine, o presidente do Estado-Maior Conjunto, com perguntas sobre a probabilidade de sucesso de cada opção. As respostas foram muitas vezes inconclusivas, mesmo quando Trump ordenou um reforço militar maciço no Médio Oriente.

Nos seus vagos comentários públicos que antecederam os ataques, Trump fez ameaças não apoiadas pelos serviços de informação dos EUA — incluindo que o Irão teria em breve um míssil capaz de atingir os EUA.

"Eles deviam fazer um acordo, mas não querem ir suficientemente longe", disse Trump na sexta-feira durante uma paragem no Texas. "Eles não querem dizer as palavras-chave: 'Não vamos ter uma arma nuclear'".

No entanto, se apenas as palavras do Irão fossem a fasquia para evitar o conflito, o obstáculo já teria sido ultrapassado. O país tem dito repetidamente que não está a procurar obter armas nucleares, inclusive esta semana.

Existem muitas razões para questionar essa afirmação, incluindo o enriquecimento anterior de urânio pelo Irão até um nível próximo do de uma arma. Mas a ênfase de Trump apenas nas palavras do Irão pareceu apenas levantar mais questões sobre o que, precisamente, o presidente procurava num acordo com os líderes do país.

Trump permitiu que a diplomacia prosseguisse, apesar dos avisos de alguns altos funcionários de que o Irão era notoriamente um país difícil com o qual se negociar. Alguns questionaram se o líder supremo do Irão, que tem a aprovação final, concordaria com qualquer um dos termos de Trump — mesmo que os seus negociadores parecessem mais dispostos a negociar.

Muitos dentro da órbita de Trump encorajaram-no a procurar um acordo. Os seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner, que participaram em três rondas de conversações indiretas com os iranianos, entraram nas discussões com esperanças cautelosas de sucesso.

Mas outros foram menos encorajadores. O senador republicano Lindsey Graham escarneceu publicamente de algumas concessões relatadas oferecidas pelos iranianos. E o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, numa visita urgente a Washington este mês, disse que dificilmente haveria um momento mais oportuno para atacar o Irão.

Ao longo do processo, Trump pareceu - às pessoas que o rodeavam - cauteloso em levar os EUA para a guerra, preferindo de longe um resultado diplomático que pudesse vender como sendo mais forte do que o acordo nuclear da era Obama, do qual se retirou. Mas estava impaciente por um acordo, estabelecendo prazos curtos que não produziram as concessões que procurava de Teerão.

Ao ordenar os ataques, Trump superou certas reticências em lançar uma operação que os seus conselheiros militares avisaram que podia ter um resultado incerto e provocar uma retaliação desproporcional de Teerão.

E a nova operação — que se segue aos ataques limitados dos EUA às instalações nucleares do Irão em junho passado — representa um risco político significativo para um presidente cuja base se opõe a guerras além-fronteiras. No total, Trump utilizou as forças armadas dos EUA para atacar locais em mais de meia dúzia de países no seu segundo mandato. Não está claro quanto tempo esta operação pode durar ou custar, quer em termos de dinheiro ou de vidas.

Numa entrevista esta semana, o vice-presidente, JD Vance — que anteriormente alertou sobre o envio de tropas americanas para situações de perigo por propósitos incertos —, sugeriu que qualquer operação no Irão não resultaria num conflito prolongado semelhante às guerras no Iraque ou no Afeganistão.

"Eu acho que temos de evitar repetir os erros do passado. Também acho que temos de evitar aprender excessivamente as lições do passado", disse ao Washington Post. "Só porque um presidente estragou um conflito militar não significa que nunca mais nos possamos envolver num conflito militar. Temos de ser cuidadosos com isso, mas acho que o presidente está a ser cuidadoso."

Trump reconheceu o risco de um conflito prolongado na sua própria avaliação na sexta-feira. "Acho que se pode dizer que há sempre um risco. Sabem, quando há guerra há um risco em tudo, tanto no bom como no mau."