"É um T-Rex: ou acasalas com ele ou ele devora-te". Inimigo número 1 de Trump fala diretamente para a Europa

Há 52 min

Gavin Newsom condena atitude "patética" dos líderes mundiais e critica a “cumplicidade” que mantêm com o presidente dos EUA

“Devia ter trazido um monte de joelheiras para todos os líderes mundiais. É simplesmente patético”. Quem o diz é Gavin Newsom, o governador democrata da Califórnia e um dos maiores críticos de Donald Trump, que esta terça-feira criticou a atitude dos líderes europeus e não só por não enfrentarem o presidente dos EUA.

“Não consigo aceitar esta cumplicidade de pessoas que se deixam atropelar”, sublinhou Newsom aos jornalistas em Davos, onde decorre o Fórum Económico Mundial, que reúne mais de 60 chefes de Estado de todo o globo.

O democrata, que é conhecido por enviar joelheiras aos políticos que, segundo ele, se curvam perante Trump, não escondeu a sua indignação relativamente à entrega do Nobel da Paz, outrora de Corina Machado, a Donald Trump.

“Quer dizer, a entregar coroas, os prémios Nobel que estão a ser distribuídos. É simplesmente patético. E espero que as pessoas se apercebam de como parecem patéticas no palco mundial”, reforçou.

Gavin Newsom tem intensificado o seu discurso contra o líder norte-americano depois de Trump anunciar que irá aplicar tarifas de 10% a oito países europeus a partir de 1 de fevereiro, que deverão manter-se em vigor “até que seja alcançado um acordo para a compra da Gronelândia”, declarou o próprio presidente dos EUA na sua rede social, Truth Social. A percentagem deverá ainda subir para 25% a partir do mês de junho, acrescentou Trump.

“Trump é um T-Rex: ou acasalas com ele ou ele devora-te. É uma coisa ou outra”, disse o governador. “E é preciso enfrentá-lo”, continuou, apelando a que os europeus “se mantenham firmes e unidos”.

Para dar resposta ao discurso beligerante de Donald Trump, a Europa está a preparar uma autêntica “bazuca comercial” destinada aos Estados Unidos, no valor de 93 mil milhões de euros.

Por outro lado, os chefes de governo europeus mantêm a preferência pela via diplomática, tendo o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, enviado uma mensagem a Donald Trump a elogiar o trabalho do presidente: “Senhor Presidente, caro Donald - o que conseguiu hoje na Síria é incrível. Vou usar as minhas intervenções nos media em Davos para destacar o seu trabalho lá, em Gaza e na Ucrânia.”

O líder da aliança atlântica disse ainda estar “empenhado em encontrar um caminho a seguir em relação à Gronelândia”. “Mal posso esperar para o ver”, rematou. Donald Trump anunciou na mesma plataforma que combinou, em conjunto com Mark Rutte, uma reunião na Suíça com intervenientes-chave sobre a Gronelândia.

Esta segunda-feira, o presidente norte-americano admitiu que já não pensa “somente em paz”, relacionando a vontade de comprar a Gronelândia com o facto de não ter vencido o Prémio Nobel da Paz, posteriormente entregue pela líder da oposição venezuelana embora o Comité Nobel tenha esclarecido que a distinção em si não é transferível.