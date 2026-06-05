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Medicamento Tromalyt para prevenção de doenças cardiovasculares em rutura de 'stock'

Agência Lusa , MJC
Há 16 min
Comprimidos (Getty Images)
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O Infarmed limitou a dispensa a um mês de tratamento

O medicamento Tromalyt, indicado para a prevenção de doenças cardiovasculares, encontra-se em rutura de ‘stock’ até 31 de julho, devido a problemas de fabrico, alertou esta sexta-feira o Infarmed, que limitou a sua dispensa a um mês de tratamento.

“O medicamento Tromalyt, ácido acetilsalicílico 150 mg, cápsula de libertação modificada, encontra-se em rutura de ‘stock’, por motivos relacionados com o fabrico, até 31/07/2026”, refere a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde numa circular informativa publicada no ‘site’.

Este medicamento, classificado como antiagregante plaquetário, encontra-se indicado para a prevenção secundária da cardiopatia isquémica e para a prevenção secundária de acidentes vasculares cerebrais.

“Para garantir a continuidade do tratamento dos doentes e evitar que estes se tenham de deslocar novamente ao médico, será temporariamente permitida a sua substituição, em prescrições já emitidas e válidas, pelas apresentações contendo ácido acetilsalicílico, 150 mg, na forma farmacêutica comprimido (CNPEM 50055070) e comprimido gastrorresistente (CNPEM 50057103)”, informa a autoridade, notando que estas apresentações não são comparticipadas.

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Segundo o Infarmed, a dispensa de medicamentos contendo ácido acetilsalicílico 150 mg, deve ser efetuada apenas para um mês de tratamento e mediante consulta do histórico do doente, para que a quantidade disponível possa colmatar as necessidades dos doentes.

Apela ainda às farmácias para que evitem manter quantidades elevadas destes medicamentos em ‘stock’, de forma a assegurar uma gestão criteriosa das unidades disponíveis.

O Infarmed refere que irá continuar a acompanhar esta situação e a atualizar esta informação sempre que se justifique.

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Temas: Tromalyt Medicamentos Infarmed
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