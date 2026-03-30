Incêndio numa habitação causa um morto na Trofa

Agência Lusa , MM
Há 2h e 38min
Bombeiros (Associated Press)

À chegada ao terreno, os bombeiros encontraram a casa "totalmente tomada pelas chamas"

Um incêndio numa habitação no município da Trofa, distrito do Porto, causou esta madrugada uma vítima mortal, disse à Lusa uma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Um porta-voz do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto da ANEPC disse que os bombeiros encontraram a habitação, na povoação de Muro, "totalmente tomada pelas chamas".

O incêndio foi combatido por 14 operacionais, apoiados por cinco veículos, que acorreram ao local após receberem o alerta, pouco depois das 02:00.

A mesma fonte acrescentou que o incêndio já foi extinto.

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