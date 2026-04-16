Homem que atirou cocktail molotov na Marcha pela Vida fica em prisão preventiva

CNN Portugal
Há 36 min
Marcha pela Vida (António Pedro Santos/Lusa)

Suspeito foi detido na quarta-feira

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O homem detido na quarta-feira por infrações terroristas por ter alegadamente atirado um 'cocktail molotov' contra a Marcha Pela Vida, em março, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, decidiu o tribunal.

Amedida de coação sido aplicada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

O homem, de 39 anos, foi detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), por "tentativa da prática dos crimes de infrações terroristas", posse de arma proibida, incêndio, explosão e "outras condutas especialmente perigosas e de ofensas à integridade física".

Temas: Tribunal Lisboa Marcha Pela Vida Cocktail molotov
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