MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Prova diabólica": juízes do Tribunal de Contas acusam lei do Governo com acordo do PS de tornar impossível condenação de políticos

Carlos Enes
Há 55 min
Tribunal de Contas (Tribunal de Contas)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Multas milionárias a autarcas da Maia e de Caminha ainda podem ser atenuadas e revertidas

Os juízes do Tribunal de Contas acusam o Parlamento de os querer obrigar a fazer uma "prova diabólica e quase impossível" para condenar autarcas, governantes e gestores públicos por ilegalidades na contratação pública.

A denúncia consta do parecer enviado à Assembleia da República sobre a proposta do Governo para a nova Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC). O diploma foi aprovado, na generalidade, com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal (IL) e as abstenções do PS e JPP.

Se os pontos mais críticos não forem expurgados no debate na especialidade, na comissão parlamentar para a Reforma do Estado e do Poder Local, vários processos envolvendo responsáveis políticos já condenados poderão ser revertidos, em sede de recurso.

Um dos casos mais emblemáticos é o do ex-presidente da Câmara de Caminha e antigo secretário de Estado adjunto de António Costa, Miguel Alves. Miguel Alves foi condenado pelo Tribunal de Contas a repor 369 mil euros, acrescidos de juros legais, e a pagar uma multa de 25 unidades de conta, num processo relacionado com o pagamento antecipado de 300 mil euros mais IVA para um Centro de Exposições Transfronteiriço que nunca chegou a ser construído.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma lei com vários alçapões

Também António Silva Tiago e António Bragança Fernandes, atual e anterior presidentes da Câmara da Maia - recentemente condenados a devolver mais de 720 mil euros ao município - poderão beneficiar da nova LOPTC, num eventual recurso para o Tribunal Constitucional, com base no princípio da aplicação da legislação mais favorável aos condenados.

O novo artigo relativo às infrações financeiras determina que a mera violação das regras da contratação pública deixa de ser suficiente para gerar responsabilidade financeira perante o Tribunal de Contas. Para existir condenação, terá de ficar provado que, sem a ilegalidade cometida, "o resultado financeiro obtido teria sido significativamente alterado". A crítica dos magistrados é simples: quando uma entidade pública não realiza o concurso público que devia ter realizado, não existem propostas concorrentes para comparar.

O diploma aprovado na generalidade estabelece outra presunção favorável aos decisores públicos: não serão responsabilizáveis, caso sigam informações ou pareceres emitidos durante o processo de decisão. O Conselho Superior da Magistratura e o Mecanismo Nacional Anticorrupção também repudiaram a “privatização”, em escritórios de avogados, da função jurisdicional de controlo da legalidade da despesa pública.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Tribunal de Contas Corrupção
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

"Prova diabólica": juízes do Tribunal de Contas acusam lei do Governo com acordo do PS de tornar impossível condenação de políticos

Há 55 min

Eurodreams: esta é a chave desta segunda-feira

Há 1h e 43min

Criança de 13 anos sequestrada por grupo de jovens e ameaçada com pitbull para gravação de vídeo

Há 2h e 0min

João Carlos Loureiro é o novo presidente do Tribunal Constitucional

Há 2h e 35min
Mais País

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

Hoje às 12:25

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

13 jun, 10:08

Cantor Oliver Tree entre as vítimas de acidente aéreo no Rio de Janeiro

Ontem às 19:53

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

Hoje às 07:58

Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)

Hoje às 16:55

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

Quer melhorar o seu sono? Imite os hábitos dos caçadores-recolectores

Ontem às 22:00

Infarmed manda retirar do mercado mais de 50 produtos cosméticos

13 jun, 09:08

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Sentado confortavelmente: as casas de banho dos aviões estão a liderar uma corrida altamente competitiva ao luxo nas viagens aéreas

13 jun, 17:00

Garfo para cima ou para baixo? As regras de etiqueta que denunciam qualquer um à mesa

Ontem às 11:00