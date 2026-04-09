Governo quer isentar de visto prévio do Tribunal de Contas contratos até 10 milhões de euros

Agência Lusa , NM
Há 27 min
Luís Montenegro no debate quinzenal no parlamento (LUSA)

Mudança será feita “de uma forma responsável e gradual”, anunciou o ministro da Reforma do Estado

A proposta de lei que o Governo aprovou esta quinta-feira para rever as regras de fiscalização dos contratos públicos pelo Tribunal de Contas isenta de controlo prévio as despesas até 10 milhões de euros, anunciou o ministro da Reforma do Estado.

Em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Gonçalo Matias garantiu que a mudança será feita “de uma forma responsável e gradual”, com uma isenção para valores até 10 milhões de euros, o que permitirá eliminar a fiscalização prévia a mais de 90% dos contratos.

Para os contratos de valor superior a 10 milhões de euros, a opção de submeter um contrato ao crivo prévio do Tribunal de Contas (TdC) fica na entidade que realiza esse contrato, disse o ministro, explicando que uma entidade pode decidir sujeitar a despesa à fiscalização prévia ou se adota um mecanismo de controlo interno, certificado pela Inspeção-Geral de Finanças.

Trata-se “de uma lei nova, pensada de raiz”, de uma reforma de fundo, disse o ministro da Reforma do Estado.

“Não eliminamos a responsabilidade dos gestores públicos”, havendo uma responsabilização “razoável e proporcional”, afirmou, sustentando que hoje o que acontece é uma responsabilização desproporcional.

Temas: Tribunal de Contas Contratos

Relacionados

Governo aprova proposta para mudar regras de fiscalização dos contratos públicos

Montenegro avisa que "será indesculpável" falta de acordo para revisão da lei laboral

Alteração no ISP vai permitir continuar com descontos nos combustíveis, garante ministra

Governo

Governo quer isentar de visto prévio do Tribunal de Contas contratos até 10 milhões de euros

Há 27 min

Governo aprova proposta para mudar regras de fiscalização dos contratos públicos

Há 29 min

PS avisa Governo que “não contará” consigo para aprovar reforma laboral no parlamento

Há 2h e 0min

Aguiar-Branco sublinha convergência com a China na defesa do multilateralismo

Hoje às 09:06
Mais Governo

Mais Lidas

Rússia lançou operação para roubar em Portugal informação de natureza governamental, militar e de infraestruturas críticas

Ontem às 13:58

Portugal continua "bastante débil" e nem consegue "saber se foi atacado": Rússia lançou operação para roubar informação sensível e expôs algo "ridículo" no nosso país

Hoje às 07:00

Hacker está a tentar vender vários dados roubados após conseguir entrar em supercomputador da China

Hoje às 08:00

EUA ponderam castigar países da NATO com retirada de tropas. Portugal deverá estar fora do radar da punição

Ontem às 21:29

Trump vai discutir saída da NATO com Mark Rutte

Ontem às 19:05

Dois jovens baleados junto a uma escola do Montijo. Suspeito fugiu numa trotinete

Hoje às 06:13

Tribunal Constitucional impede cobrança de custas a quem fique abaixo do salário mínimo

7 abr, 07:35

Governo propõe redução de 78% da multa aplicada a empregadores que omitam à Segurança Social a contratação de trabalhadores

Hoje às 10:00

Grandes inundações, incêndios e não só: vem aí um Super El Niño

Ontem às 18:30

Caças portugueses acionados para intercetar aeronave russa

Ontem às 14:35

Tinha sido detetada uma rotura um dia antes de descarrilamento que matou 46 pessoas em Adamuz

Ontem às 10:53

"Rainha da Cetamina" condenada a 15 anos por fornecer a droga que matou Matthew Perry

Ontem às 19:56