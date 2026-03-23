Tribunal manda devolver 500 mil euros ao “traficante do Ferrari” e reduz pena

Há 2h e 22min

REVISTA DE IMPRENSA | Os juízes consideraram que não ficou provado que o dinheiro resultasse da venda de droga

O Tribunal da Relação do Porto ordenou a devolução de mais de 500 mil euros apreendidos a um homem condenado por tráfico de droga, por não ter ficado provada a origem ilícita do dinheiro, noticia o Jornal de Notícias.

O arguido, Bruce Teixeira, de 38 anos, conhecido como “traficante do Ferrari”, tinha sido condenado pelo Tribunal de São João Novo a cinco anos e meio de prisão. Com a decisão da Relação, a pena foi reduzida para cinco anos e quatro meses, mantendo-se efetiva.

Em causa estão cerca de 581 mil euros encontrados num gavetão no quarto da mãe, na casa da família na Maia, além de 17 mil euros apreendidos no momento da detenção. Inicialmente declarados perdidos a favor do Estado, os valores terão agora de ser devolvidos.

Os juízes consideraram que não ficou provado que o dinheiro resultasse da venda de droga, sublinhando que apenas foi demonstrada a intenção de tráfico, sem evidência de transações concretas.

Também o Ferrari apreendido no processo não reverte para o Estado. O tribunal concluiu que a viatura não foi usada na atividade criminosa e pertence a um empresário do setor automóvel.

O Ministério Público tinha pedido o agravamento da pena, mas o recurso foi rejeitado.