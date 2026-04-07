Tribunal Constitucional impede cobrança de custas a quem fique abaixo do salário mínimo

CNN Portugal , AM
Há 1h e 24min
Tribunal

REVISTA DE IMPRENSA | Os juízes consideraram que essa prática viola o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado na Constituição, ao impor encargos que podem comprometer uma existência digna

O Estado deixa de poder cobrar taxas de justiça e outros encargos processuais a prestações quando esse pagamento faça com que o rendimento disponível do cidadão fique abaixo do salário mínimo, noticia o Público. A decisão é do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucionais várias normas da lei de acesso ao direito e da portaria que regula a insuficiência económica.

O acórdão, publicado em Diário da República, resulta de um pedido do Ministério Público após decisões anteriores do próprio tribunal em casos concretos. Em causa estavam situações em que a Segurança Social recusou a dispensa de custas, permitindo apenas o pagamento faseado, mesmo quando isso colocava os requerentes numa situação económica mais frágil.

Os juízes consideraram que essa prática viola o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado na Constituição, ao impor encargos que podem comprometer uma existência digna. O tribunal sublinha que, embora a justiça não tenha de ser gratuita, os custos não podem impedir ou dificultar de forma desproporcionada o acesso aos tribunais.

Temas: Tribunal Constitucional Custas Judiciais

País

04:54

Operação Páscoa contabilizou um número de mortos que "tem de nos alarmar a todos"

Há 28 min

Continente sob aviso amarelo por causa da chuva, Madeira a laranja por ondas e vento

Há 1h e 11min

Tribunal Constitucional impede cobrança de custas a quem fique abaixo do salário mínimo

Há 1h e 24min

Candidaturas aos apoios para habitação afetadas pelas tempestades terminam esta terça-feira

Há 2h e 57min
Mais País

Mais Lidas

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

5 abr, 22:00

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

5 abr, 15:09

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

5 abr, 21:57

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

5 abr, 19:00

Coreia do Sul lamenta incursão de drones em território norte-coreano

Ontem às 08:24

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Tripulação da Artemis II chegou à esfera gravitacional da Lua, prepara-se agora para captar algo raro

Ontem às 11:37

O sítio que Israel voltou a atacar tem gás para todo o mundo durante 13 anos

Ontem às 13:22
opinião
Bernardo Mota Veiga

Vamos viver até aos 100 anos mas... ainda falta pagar 33

Ontem às 10:24

Vem aí um "carrossel de subida e descida das temperaturas", inclui chuva e trovoadas

5 abr, 16:53

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

5 abr, 12:00

24 horas decisivas: Trump traça o prazo final e não se importa com crimes de guerra porque do outro lado estão "animais"

Ontem às 21:57