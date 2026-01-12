A difícil missão do Tribunal Constitucional hoje

Hoje às 15:16

Uma democracia constitucional não é a vontade da maioria. É a vontade da maioria segundo – e nos limites de – um determinado quadro jurídico: a Constituição. Nessa medida, é suposto que a Constituição impeça ou obstaculize determinadas vontades políticas maioritárias. Afinal, se assim não fosse, de nada serviria. E, na ausência de tal propósito, pouco sentido teria sequer a sua existência.

Assim, na base da democracia constitucional, está – e tem de estar – a compreensão de que o compromisso constitucional precede e sobrepõe-se a compromissos políticos quotidianos conjunturais. A missão do Tribunal Constitucional passa por arbitrar a tensão que necessariamente se estabelece entre estes dois polos, fazendo prevalecer – sempre que necessário – o polo do compromisso constitucional em detrimento do polo da vontade política conjuntural.

Trata-se de uma missão difícil a vários títulos. Tradicionalmente, a dificuldade tem advindo a forma textualmente aberta como aquele compromisso constitucional é frequentemente formulado. Na medida em que a leitura das normas constitucionais não oferece soluções unívocas para os problemas sob análise, o Tribunal Constitucional é chamado a concretizar interpretativamente sentidos constitucionais em matérias de grande dissenso político-público. Como é evidente, é bem possível que tais sentidos não colham um apoio unânime.

Simplesmente, essa dificuldade é suplementada hoje por um outro conjunto de adversidades decorrentes das tendências populistas que também já emergem na sociedade portuguesa contemporânea. Desde logo, as pretensões populistas são tendencialmente antitéticas da democracia constitucional, na medida em que procuram uma afirmação irrestrita e ilimitada da suposta vontade popular. Ao pretenderem que deva valer aquela que seja a vontade da maioria conjuntural, fica em crise a fidelidade à noção de democracia constitucional e – com isso – aos limites constitucionalmente antepostos à ação governativa.

Neste quadro, aumentam sobremaneira as probabilidades de o Tribunal Constitucional se achar num cenário hostil: cabendo-lhe – como cabe – afirmar e impor o compromisso constitucional, o Tribunal irá frequentemente ser percecionado como uma força de bloqueio das vontades populistas (quando não mesmo como um ator politicamente comprometido e ativamente anti populista). Em tal cenário, é fácil adivinhar o que se segue: tentativas de deslegitimação simbólica do Tribunal e, no limite, ataques à sua independência. Recorde-se que, em outros países europeus, o enfraquecimento do poder judicial tem sido uma parte essencial da agenda populista.

Portugal não está ainda numa rota de ataque sistemático e contundente ao Tribunal Constitucional. Espera-se que não venha a estar. Mas nem por isso merecem menor preocupação o que parecem ser as primeiras tentativas de deslegitimação institucional.

Em face disso, é bem possível que o próprio Tribunal Constitucional venha a ter de – internamente – ganhar uma sensibilidade maior ao impacto das suas decisões, o que pode passar por gerir estrategicamente os bloqueios criados a ânimos políticos mais populistas ou por adaptar melhor a comunicação a tal desafio (designadamente, a comunicação de decisões sobre questões politicamente muito sensíveis). Por outro lado, a sociedade civil deveria manter-se crítica e cética de ataques ao Tribunal Constitucional: o mesmo não tem impedido até hoje a concretização de nenhuma política pública mais fraturante (seja à esquerda ou à direita), pelo contrário tendo vindo a contribuir para um maior amadurecimento em torno de temas que causam divisão social. Em última análise, o Tribunal Constitucional tem contribuído para o amadurecimento das propostas legislativas e para a sua compatibilização com aquele que é – ainda – o nosso quadro de valores fundamentais humanistas.

No nosso Estado de Direito, a politização e fragilização do Tribunal Constitucional não interessa – ou não deveria interessar – a nenhuma força do espectro político democrático. Nesse cenário, perderíamos todos.