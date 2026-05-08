Constitucional chumba alteração à lei que previa perda de nacionalidade

Há 31 min

Alteração ao Código Penal para passar a incluir como pena acessória a perda de nacionalidade em caso de crimes graves foi declarada inconstitucional por violação dos princípios da igualdade e proporcionalidade

O Tribunal Constitucional decidiu chumbar a alteração à lei que previa a perda de nacionalidade, numa medida que tinha sido incluída num diploma conjunto de PSD/CDS, Chega e Iniciativa Liberal. A alteração em causa foi declarada inconstitucional, por unanimidade, por violação dos princípios da igualdade e proporcionalidade.

O coletivo de juízes deu provimento ao pedido de fiscalização preventiva requerido por um grupo de deputados do PS, impedindo assim a alteração que chegou a fazer parte de um pacote maior sobre a lei da nacionalidade, mas que acabou por ser individualizada para não prejudicar o diploma na globalidade.

Este decreto previa a alteração ao Código Penal para passar a incluir como pena acessória a perda de nacionalidade em caso de crimes graves.

"O Tribunal Constitucional decidiu que estes tipos legais, não obstante a gravidade das condutas que tipificam, não incorporam na sua estrutura típica qualquer dimensão de rutura com a relação de pertença à comunidade nacional que confere materialidade ao vínculo jurídico político da cidadania", afirmou o presidente do TC, ao ler uma nota.

José João Abrantes acrescentou que "a norma em tese neutra produz um feito discriminatório equivalente ao que motivou a pronúncia anterior em violação do princípio da igualdade" consagrado na Constituição.

Em novembro, o PS tinha requerido também a fiscalização do decreto que altera a lei da nacionalidade - e que, depois de o TC ter chumbado normas da primeira versão em dezembro passado, foi novamente aprovado a 1 de abril -, porém deixará este diploma de fora deste pedido.

O decreto que altera o Código Penal de forma a prever a possibilidade de um juiz aplicar como pena acessória a perda da nacionalidade foi aprovado no passado dia 1 de abril, em votação final global, por PSD, Chega, IL e CDS-PP, após um chumbo no Tribunal Constitucional, e seguiu para o Palácio de Belém.

O diploma original, aprovado em outubro do ano passado, foi devolvido ao parlamento, após o Tribunal Constitucional, em resposta a pedidos de fiscalização preventiva da constitucionalidade submetidos por 50 deputados do PS, ter apontado, por unanimidade, a inconstitucionalidade de várias normas do principal artigo do diploma, sobretudo devido à violação do princípio da igualdade.

De acordo com a primeira decisão dos juízes do Palácio Ratton, ao aplicar-se a pena acessória de perda de nacionalidade “apenas, respetivamente, aos cidadãos não originários e que tenham praticado ilícito penal nos 10 anos posteriores à aquisição da nacionalidade portuguesa, violam o princípio da igualdade consagrado no artigo 13.º da Constituição".

Na anterior versão do decreto, estavam previstas penas de quatro anos e crimes praticados nos 10 anos posteriores à aquisição da nacionalidade, e a proposta de PSD e CDS-PP colocava a pena em seis anos.

Entre as alterações aprovadas, o novo diploma previa, por proposta do Chega, que quem tenha sido condenado a uma pena de prisão efetiva igual ou superior a cinco anos por crimes praticados nos 15 anos após ter obtido nacionalidade, a perca. Na anterior versão do decreto, estavam previstas penas de quatro anos e crimes praticados nos 10 anos posteriores à aquisição da nacionalidade, e a proposta de PSD e CDS-PP colocava a pena em seis anos.

No elenco de crimes que podem ditar a perda de nacionalidade, por proposta de PSD e CDS-PP a lista vai incluir homicídio qualificado, escravidão, tráfico de pessoas, violação, abuso sexual, crimes contra a segurança do Estado e crimes relativos a: infrações relacionadas com um grupo terrorista, a infrações terroristas e a infrações relacionadas com atividades terroristas e ao financiamento do terrorismo.