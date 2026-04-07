Passageiros da Transtejo Soflusa aumentaram 8% em março em comparação com o ano passado

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Só durante o mês de março, a empresa transportou mais de 1,8 milhões de passageiros

A Transtejo Soflusa transportou mais de 1,8 milhões de passageiros durante o mês de março, uma subida de 8% em relação ao período homólogo de 2025 (1.705.422), segundo a empresa.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas (Almada), Barreiro e Trafaria/Porto Brandão (Almada), no distrito de Setúbal, e Lisboa.

Em comunicado, a empresa explica que, do total de 1.840.779 passageiros transportados, quase meio milhão (467.816) atravessaram o Tejo em navios elétricos.

Estes valores representam uma subida de cerca de 800%, comparativamente aos 53.188 do mesmo período do ano passado.

A empresa explica que o aumento exponencial explica-se pelo facto da TTSL já ter recebido a totalidade da frota de 10 navios elétricos e de a operação elétrica abranger agora Seixal (100%) e Cacilhas.

Numa análise mais detalhada por cada uma das ligações, a empresa conclui que a travessia Seixal-Cais do Sodré registou um dos aumentos mais significativos (15%), tendo passado de 88.714 passageiros transportados em março de 2025 para 102.184 em março deste ano.

Este crescimento coincide com a consolidação da operação 100% elétrica nesta ligação fluvial.

“A subida percentual mais alta registou-se na ligação à Trafaria (20%), o que em termos absolutos significa que o número de passageiros subiu de 26.929 para 32.255”, adianta a TTSL.

De todas as ligações fluviais, o Barreiro é a que tem mais procura e continua a crescer, tendo sido transportados 987.513 passageiros em março de 2026, mais 5% do que em igual período do ano passado (937.675).

A ligação de Cacilhas, que em novembro de 2025 passou também a ser operada por navios elétricos, teve um aumento de procura de 12%: cresceu de 559.937 para 625.281 passageiros no período em análise.

Do total de passageiros em Cacilhas, 365.216 viajaram em navios elétricos.

Já o número de passageiros que escolheu a rota do Montijo, aumentou de 92.167 para 93.546, mais 2% relativamente a março do ano passado.

Do total de passageiros no Montijo,754 fizeram a travessia em navios elétricos.

“Este aumento da procura significa que as pessoas confiam cada vez mais na TTSL. Sabem que somos previsíveis e fiáveis, que podem viajar confortavelmente, sempre sentadas, que poupam tempo a fazer a travessia do Tejo. No final do dia, ganham qualidade de vida e dão também um contributo para a descarbonização”, considera o presidente da Transtejo Soflusa, Rui Rei, citado no comunicado da empresa.