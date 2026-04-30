Ligações fluviais entre Lisboa e Margem Sul sem perturbações

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Plenário de trabalhadores foi desconvocado

O serviço de transporte fluvial entre a margem sul do Tejo e Lisboa está a realizar-se com normalidade e sem perturbações depois de o Sindicato ter desconvocado o plenário de trabalhadores previsto para a tarde, anunciou a Transtejo Soflusa.

“Por motivo de desconvocação do Plenário Geral de Trabalhadores, o serviço de transporte regular é realizado na devida normalidade”, informou a empresa na sua página na Internet.

A empresa tinha alertado para a possibilidade de ocorrerem constrangimentos no serviço regular de transporte fluvial entre as 14:30 e as 17:30 na Estação Fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa, devido ao plenário de trabalhadores para discutir as propostas de negociação coletiva.

Na quarta-feira, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), dizia que a administração da empresa mantinha a proposta inicial nos termos definidos pelo despacho do Governo para as empresas públicas.

No despacho 1173-A/2026, de 02 de fevereiro, publicado no Diário da República, o Governo autorizou um "aumento da massa salarial global das empresas do setor empresarial do Estado até 4,6% em 2026”, tendo em conta todos os efeitos e componentes remuneratórias e uma "atualização de 56,58 euros para quem tem uma remuneração base bruta até 2.631,62 euros".

A FECTRANS considera, no entanto, que se trata de uma proposta “insuficiente, tendo em conta o atual contexto de forte aumento do custo de vida”.

A Transtejo Soflusa SA é a responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.