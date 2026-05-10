Precisa de levar o carro no barco da Trafaria para Lisboa? Há boas notícias para si

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“Apesar de todos os esforços, a reparação em estaleiro do único ferry que estava a fazer a ligação da Trafaria acabou por ser mais demorada do que o previsto”, admite a Transtejo-Soflusa

O transporte de veículos na ligação fluvial entre a Trafaria e Belém, em Lisboa, é retomado na segunda-feira depois de concluída a reparação do ferry Lisbonense, avariado há mais de um mês, indicou hoje a Transtejo Soflusa.

Em comunicado, a Transtejo-Soflusa (TTSL), responsável pela ligação fluvial, refere que, “apesar de todos os esforços, a reparação em estaleiro do único ferry que estava a fazer a ligação da Trafaria acabou por ser mais demorada do que o previsto”.

O Lisbonense, o único ferry que faz a ligação fluvial Trafaria/Porto Brandão e Belém, avariou a 05 de abril e desde então que o transporte de passageiros nesta ligação realizava-se de acordo com os horários em vigor.

A Transtejo Soflusa indica também que a avaria do Lisbonense ocorreu numa altura em que o ferry Almadense está fora de serviço e que, um ano e meio depois de estar imobilizado, este navio está agora em reparação, prevendo-se que esteja operacional no verão.

“A suspensão temporária do transporte fluvial de veículos resulta do desinvestimento na manutenção da nossa frota ao longo dos últimos anos, uma situação que temos vindo a trabalhar intensamente para inverter,” considera Rui Rei, presidente da TTSL – Transtejo Soflusa, citado no comunicado.

O Lisbonense e o Almadense entraram ao serviço em 2011 e são os únicos a integrar a frota destinada ao transporte de viaturas na ligação entre as duas margens do Tejo.

A Transtejo Soflusa é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas (Almada), Barreiro e Trafaria/Porto Brandão (Almada), no distrito de Setúbal, e Lisboa.