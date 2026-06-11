Vai à praia de transportes? Há reforços nas ligações ao litoral do Grande Porto

Agência Lusa , MSM
Há 32 min
STCP (DR)
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As alterações da STCP abrangem linhas que servem as praias do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai reforçar, a partir de sábado, as linhas que servem zonas balneares do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia para responder à procura desta época do ano, foi divulgado esta quinta-feira.

Os horários de verão que entram em vigor no sábado incluem o prolongamento da linha 200 (Bolhão-Castelo Queijo) até à Praça Cidade do Salvador (rotunda da Anémona), bem como reforço de viagens ao fim de semana nas linhas 205 (Campanhã-Castelo do Queijo) e 906 (Trindade - Madalena).

Em comunicado, a STCP justifica os ajustes na operação como uma resposta “à procura típica desta época do ano”.

“Com a chegada do verão e o encerramento do período escolar, regista-se um aumento significativo na procura pelas linhas que servem as zonas balneares do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, enquanto diminui a afluência nas linhas com percursos próximos de estabelecimentos de ensino”, lê-se no comunicado da empresa que opera em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto, e no regime geral de concessão nos concelhos de Gondomar, Matosinhos, Maia, Valongo e Vila Nova de Gaia.

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A empresa informa, ainda, que, desde o final de março, tem vindo a reforçar algumas das linhas, destacando-se a 500, com maior frequência de serviço e a linha 1 do carro elétrico, com horário alargado.

Os títulos de transporte válidos são passe Andante ou Viagens ocasionais que incluam as zonas a utilizar, bem como tarifa de Bilhete de Bordo (2,50 euros) adquirido à entrada dos autocarros, válido para uma viagem na STCP.

E os meios de pagamento podem ser cartão bancário para pagamento do bilhete de bordo por aproximação do cartão bancário, físico ou digital, no telemóvel ou 'smartwatch', do terminal de pagamento disponível em todos os autocarros da frota, plataforma ‘MBway’ quando o pagamento é realizado através da leitura do QR Code disponível no interior da viatura, bem como aplicação Anda.

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Temas: Transportes Zonas balneares Porto Matosinhos Vila Nova de Gaia
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