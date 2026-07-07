Nova ligação fluvial liga Trafaria a Pedrouços/Algés todos os dias

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Serviço da Transtejo Soflusa terá um período experimental

A ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa vai ser, a partir de quinta-feira, prolongada até Pedrouços/Algés (Oeiras), serviço que passa a ser assegurado todos os dias da semana, anunciou esta terça-feira a TTSL – Transtejo Soflusa.

O arranque desta nova operação fluvial Trafaria – Porto Brandão até Pedrouços/Algés coincide com o início do festival de música NOS Alive.

Segundo a TTSL, a nova ligação, que será assegurada todos os dias da semana, “permitirá reforçar a oferta de transporte público numa altura de elevada procura, proporcionando aos passageiros uma alternativa cómoda, eficiente e sustentável para as deslocações entre as duas margens do Tejo e para o acesso à zona de Pedrouços/Algés”.

O prolongamento do serviço, adianta a empresa, tem como objetivo contribuir para o reforço da oferta de transporte público, captar novos utilizadores para o transporte fluvial e aumentar a atratividade deste modo de transporte enquanto solução de mobilidade sustentável.

A abertura desta nova ligação terá um período experimental de seis meses.

Em comunicado, a Transtejo Soflusa explica ainda que a concretização desta nova ligação “foi possível graças à estreita colaboração entre a TTSL, as câmaras municipais de Lisboa e de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, permitindo criar uma oferta de transporte num curto espaço de tempo”.

"Desde 1997, com a inauguração da ligação regular ao Seixal, que a TTSL não criava uma ligação fluvial. Este novo percurso representa muito mais do que uma extensão da rede: simboliza o nosso compromisso com o futuro da mobilidade, reforçando a aposta num transporte público mais próximo das pessoas, mais eficiente e cada vez mais sustentável", afirma o presidente da TTSL, Rui Rei, citado no comunicado.

Em junho, a empresa iniciou, em regime experimental, uma ligação fluvial entre Seixal, Barreiro e Cais do Sodré, com seis carreiras aos sábados, para reforçar a mobilidade intermunicipal na margem sul do Tejo.

A nova ligação fluvial estabelece uma ligação direta entre os concelhos do Seixal e do Barreiro, sem necessidade de passagem por Lisboa, mantendo válidos os títulos de transporte atualmente em vigor, e promove uma maior integração da rede de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.