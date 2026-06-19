Vai ao São João? Metro e STCP reforçam transportes e há estações que vão fechar

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Empresas vão aumentar a oferta de transporte, mas haverá restrições em várias estações e na Ponte Luiz I

A Metro do Porto e a STCP vão reforçar a frequência e a capacidade dos veículos durante a noite de São João, numa operação que decorrerá durante toda a madrugada de terça para quarta-feira, foi anunciado esta sexta-feira.

A festa popular da cidade do Porto que habitualmente arrasta multidões para as ruas na noite de 23 para 24 de junho contará com “serviço especial” do metro, reforço de veículos e de transporte durante toda a noite e madrugada.

Em comunicado, a Metro do Porto refere que o reforço da operação terá início às 20:00 de terça-feira, com a circulação de composições duplas para garantir capacidade acrescida e, excetuando a Linha Violeta (E), “todos os percursos vão manter-se neste registo até às 06:00 de quarta-feira, hora em que passa a vigorar a oferta praticada nos dias feriados.

A empresa informa que são esperados “alguns condicionamentos”, desde logo a interrupção da circulação do metro na Ponte Luiz I entre as 23:30 e a 01:00 devido à sessão de fogo de artifício, planeada pelas câmaras Porto e de Vila Nova de Gaia.

“Os motivos prendem-se, por um lado, com a realização do tradicional fogo de artifício [às 23:59] e, por outro, com a enorme afluência que ele gera nas duas margens do rio Douro. A reabertura do tabuleiro será gerida de acordo com as indicações da PSP. Acrescente-se ainda que a passagem pedonal pelo tabuleiro superior da ponte será vedada logo às 12:00”, lê-se no comunicado.

Já entre as 12:00 e as 04:00, acrescenta, fica interdito o acesso à estação Jardim do Morro (Gaia). “Apesar de aqui não haver supressão do trajeto em nenhum momento”, e o mesmo vai suceder nas estações dos Aliados e de São Bento (Porto), a partir das 22:00, sendo a reabertura coordenada posteriormente com as forças de segurança.

O serviço na Linha Amarela (D) será garantido nos eixos Hospital São João-Trindade e General Torres-Vila d’Este, sendo que a partir da 01:00 a frequência de viagens nesta linha acontecerá de cinco em cinco minutos, nos dois sentidos, até às 03:00.

A Metro do Porto apela a que os utilizadores comprem ou carreguem antecipadamente os títulos Andante.

Já a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) informa que vai “reforçar as principais linhas com destino à baixa, aumentar a frequência dos autocarros e garantir viaturas de grande capacidade em circulação”.

“Para facilitar o movimento de passageiros durante a noite e madrugada, várias linhas terão os seus términos concentrados em zonas estratégicas da cidade como a Rua da Restauração, a Trindade, a Rua do Bolhão e a Rua Sá da Bandeira”, acrescenta.

No Porto, serão alterados os términos das linhas 200, 501, 602, 1M e 13M, que passam para a Rua da Restauração.

Já as linhas 305, 700, 800, 801, 7M, 8M e 9M passam a ter término na Rua Sá da Bandeira, enquanto as linhas 600, 2M, 3M e 4M passam para a Trindade e as linha 502, 701, 702 e 5M terminam no Bolhão.

Em Gaia, também haverá mudanças nos locais onde algumas linhas terminam, nomeadamente a linha 900 (Francelos - Cordoaria) que terminará em Santo Ovídio a partir das 19:00, enquanto as linhas 901 (Trindade – Valadares) e 906 (Trindade – Madalena) terão término em General Torres, também a partir das 19:00.

Para deslocações de Gaia até à baixa do Porto, os passageiros podem utilizar as linhas 904 (Coimbrões - Bolhão) e 905 (Madalena C Saúde - Trindade, na paragem General Torres (GENT3), na Avenida da República, até às 21:00.

As linhas 904 (Bolhão – Coimbrões), 905 (Trindade – Madalena C. Saúde) e 10M (Aliados – Vila d’Este) terão um novo término na Avenida da República, junto à Câmara de Gaia, a partir das 21:00.

Devido aos condicionamentos de trânsito, as linhas 403 (Boavista Casa Música-Campanhã), 500 (Praça da Liberdade-Matosinhos Mercado) e 11M (Hospital S. João-Coimbrões) poderão ser suprimidas a partir das 19:00.

No dia seguinte, estas linhas retomarão o funcionamento habitual com o horário de domingos e feriados.

No Porto, o São João vai contar com Tony Carreira, D.A.M.A e Nunca Mates o Mandarim, esperando-se ainda fogo de artifício de 12 minutos à meia-noite, entre as pontes Luiz I e da Arrábida, que custará 215 mil euros às duas autarquias.

As festas vão dividir-se entre a Avenida dos Aliados, o Largo Amor de Perdição, Casa da Música, Ribeira e Palácio de Cristal e, quanto a divertimentos, estarão "em vários locais espalhados pela cidade", com destaque para "carrosséis, zonas de restauração, pipocas e farturas" nas Fontainhas, até 29 de junho, no Jardim do Cálem, em Lordelo do Ouro, de 05 de junho a 05 de julho; e na Avenida de D. Carlos I, na Foz, entre os dias 09 de junho e 05 de julho.

Em Gaia, as festas vão contar com um concerto de José Cid, marchas e sessão de fogo de artifício no cais.

Numa publicação no seu ‘site’ oficial, a autarquia de Gaia promete animação, música e tradição na frente ribeirinha do concelho.