Motoristas da Uber e Bolt querem aumentar os preços e criticam as empresas por não o permitirem

Agência Lusa , AG
Há 1h e 33min
TVDE (foto: divulgação)

Aumento "abrupto" do preço dos combustíveis justifica o pedido dos condutores, que consideram "incompreensível e inqualificável" a posição das plataformas

A Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados (APTAD) acusou esta segunda-feira as plataformas Uber e Bolt de recusarem ajustar as tarifas, apesar da subida “abrupta” do preço dos combustíveis, que agrava os custos do setor.

Numa carta aberta dirigida às duas plataformas, o presidente da APTAD, Ivo Miguel Fernandes, refere que nas últimas semanas verificou-se um aumento “abrupto” do preço dos combustíveis, com subidas próximas de 30 cêntimos por litro no gasóleo, o que tem impacto direto na atividade dos motoristas e operadores TVDE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados).

“Não estamos perante uma variação pontual. Estamos perante um aumento brusco de um dos principais custos da atividade”, lê-se na missiva.

Face a este cenário, o presidente da APTAD considera absolutamente “incompreensível e inqualificável” que as plataformas mantenham a posição de não alterar tarifas em Portugal.

“Esta posição não demonstra apenas uma total desconexão com a realidade económica de quem trabalha no setor. Demonstra também uma profunda falta de respeito pelos operadores e motoristas que asseguram diariamente este serviço”, aponta Ivo Fernandes.

Nesse sentido, a associação critica o argumento de que o modelo das plataformas ajusta os preços apenas em função da procura e da disponibilidade de motoristas, numa altura em que o setor enfrenta o aumento do custo dos combustíveis e do custo de vida.

Na carta, a APTAD defende ainda alterações estruturais no setor, nomeadamente a criação de uma taxa mínima de ocupação das plataformas, medida que obrigaria a ajustar o número de veículos disponíveis à procura real.

Segundo a associação, a solução permitiria evitar a entrada contínua de novos veículos quando a taxa de ocupação é baixa, reduzindo a saturação da oferta e a queda dos rendimentos dos motoristas.

A APTAD considera que a atual revisão da lei que regula o transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados é “uma fase decisiva” para corrigir o que diz serem fragilidades do modelo do setor.

Contactada pela Lusa, fonte da Bolt reconheceu legitimidade nas apreensões dos motoristas e assegurou que a plataforma está a “acompanhar de perto” a situação.

“Estamos conscientes de que os custos com o combustível são uma componente importante dos rendimentos dos motoristas, pelo que vamos acompanhar de perto o impacto do aumento dos preços dos combustíveis”, referiu.

A fonte da Bolt indicou ainda que está a decorrer um processo de avaliação dos preços e dos rendimentos dos motoristas, de forma a introduzir medidas que possam “mitigar o impacto proveniente destes custos a curto prazo”.

“A nossa prioridade é manter o equilíbrio entre os custos de operação dos motoristas que trabalham com os operadores parceiros e os preços cobrados aos passageiros, de modo a garantir que a nossa plataforma continue a ser justa e sustentável para todas as partes”, sublinhou.

Por sua vez, fonte da Uber assegurou também à Lusa estar a acompanhar com atenção a evolução da situação internacional e o impacto que possa ter nos custos da mobilidade, nomeadamente o aumento do preço dos combustíveis.

“Os motoristas Uber Pro beneficiam de descontos em combustíveis Galp e o modelo da plataforma já ajusta os preços com base na procura e na disponibilidade de motoristas, permitindo equilibrar em tempo real as necessidades dos motoristas com preços acessíveis para os utilizadores”, indicou.

A mesma fonte sublinhou ainda que a Uber tem feito “um grande investimento na transição energética”, reduzindo desta forma a “exposição do TVDE à volatilidade dos combustíveis”.

“Atualmente mais de 43% dos TVDE em Portugal já são elétricos”, apontou.

Temas: Transportes Combustíveis Uber Bolt

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