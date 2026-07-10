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Transportes públicos passam a ser gratuitos para residentes no Porto

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 37min
Metro do Porto (JOSÉ COELHO/LUSA)
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O carregamento da gratuitidade dos transportes será anual

Os transportes públicos para residentes no Porto serão gratuitos a partir desta sexta-feira para quem detém o cartão municipal Porto, anunciou o presidente da Câmara, Pedro Duarte.

"A partir de hoje os transportes públicos são gratuitos na cidade do Porto para quem detém o cartão Porto", disse Pedro Duarte numa cerimónia que decorreu na praça em frente à estação de metro da Trindade.

Esta era uma das principais medidas do programa eleitoral do então candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

No seu discurso, Pedro Duarte explicou que quem já tem o passe gratuito até aos 23 anos "não precisa de fazer nada", mas quem tem o cartão municipal terá de se deslocar a uma loja Andante ou Payshop para atualizar o mesmo, "um processo que demora segundos".

Já para os residentes que ainda não possuem o cartão municipal Porto, podem pedir 'online' ou dirigindo-se ao Gabinete do Munícipe.

O carregamento da gratuitidade dos transportes será anual, sublinhou ainda o autarca.

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Temas: Transportes públicos Porto Gratuito Residentes Pedro Duarte
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