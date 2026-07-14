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Presidente da Câmara do Porto vê como bom sinal o acumular de filas para pedir Cartão Porto.

Agência Lusa , AG
Há 46 min
Ponte D. Luís, Porto (Estela Silva/Lusa)
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Pedro Duarte acredita que a informação vai acabar por chegar à população e ajudar a lidar com a situação

O presidente da Câmara do Porto considerou esta terça-feira que as filas que se têm formado à porta do Gabinete do Munícipe para tratar do cartão municipal Porto., que permite andar gratuitamente nos transportes públicos, refletem a adesão dos portuenses à medida.

“Aquilo que temos visto em termos de filas e de adesão é, por um lado, altamente reconfortante, porque é sinal que as pessoas aderiram e de facto estão a reconhecer o benefício que lhes é concedido”, afirmou Pedro Duarte, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

O autarca acredita que, “à medida que as pessoas se forem informando melhor”, as filas vão começar a encurtar, uma vez que é possível pedir este cartão pelo ‘site’ do município e garante que há trabalhadores municipais a “trabalhar de forma muito intensa, horas extraordinárias” para poder dar resposta a esta procura.

“Eu acredito que agora, com o desenrolar dos próximos dias, isso também se vai acalmar um pouco e vai retomar uma normalidade”, partilhou, relembrando que as pessoas podem aderir aos transportes públicos nos próximos meses, não sendo necessário fazê-lo ainda no mês de julho.

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Na segunda-feira, a Lusa noticiou que mais de uma centena de pessoas, a maior parte idosos e imigrantes, aguardaram durante toda a manhã por uma senha do Gabinete do Munícipe que lhes garantisse tratar do cartão municipal e que havia já desentendimentos entre quem esperava há horas e os que tentavam infiltrar-se na fila para passar à frente.

Os transportes públicos para quem tem morada fiscal no Porto são gratuitos desde sexta-feira e desde que o residente detenha o Cartão Porto..

Os estudantes que residam no Porto, ainda que com morada fiscal noutra localidade, podem pedir também o Cartão Porto.

Além do Gabinete do Munícipe, a adesão ao cartão municipal pode ser feita 'online' (https://cartao.porto.pt/) e noutros locais.

No ‘site’ do cartão municipal, basta clicar no botão "Aderir" no topo da página e fazer o seu registo.

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Temas: Transportes públicos Porto Cartão Porto. Transportes
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