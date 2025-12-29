Metro do Porto vai funcionar até às 06:00 na Passagem de Ano

O metro do Porto vai ser reforçado na noite de Passagem de Ano, funcionando de forma ininterrupta até às 06:00, altura em que passam a vigorar os horários normalmente praticados aos domingos e feriados, indicou esta segunda-feira a empresa.

Em comunicado, a Metro do Porto informa que de quarta para quinta-feira, a operação não vai parar, sendo a única exceção a Linha Violeta (E), cujas viagens terminam, conforme sucede em dias normais, por volta da 01:00.

Este “reforço especial” começa às 20:00 de quarta-feira, desde logo na Linha Amarela (D), onde se insere a estação dos Aliados (local do fogo de artifício, à meia-noite), que contará com circulações de seis em seis minutos até às 03:00 e de cerca de sete minutos daí em diante.

Na Linha Azul (A), as viagens acontecem também essencialmente com frequências de 10 minutos até às 03:00 e de 15 minutos a partir dessa hora, enquanto na Linha Verde (C) as circulações de 15 em 15 minutos ocorrem até às 00:00, passando depois para 30 minutos até às 06:00.

Já na Linha Vermelha (B), as frequências de passagem terão sempre uma cadência de 30 minutos até às 06:00. Por fim, no que respeita à Linha Laranja (F), as viagens assumem uma periodicidade de 20 minutos entre as 20:00 e as 03:00 e de 30 minutos entre as 03:00 e as 06:00.

Autarquia incentiva uso de transportes públicos

A Câmara Municipal do Porto apelou ao uso do transporte público para aceder à festa de Passagem de Ano na Avenida dos Aliados, salientando que o trânsito na zona estará cortado a partir das 19:00 de quarta-feira.

Segundo o Plano de Mobilidade e Segurança para a noite da Passagem de Ano no Porto, apresentado esta manhã, em conferência de imprensa, o acesso à Avenida dos Aliados, para onde estão previstos concertos e animação, vai estar cortado à circulação automóvel entre as 19:00 de quarta-feira e as 07:00 de quinta-feira.

Naquele horário, o perímetro rodoviário à volta da Avenida dos Aliados vai estar limitado a norte pela Rua Gonçalo Cristovão e Rua do Almada, a sul pela Praça Almeida Garrett, a este pela Praça da Batalha e Praça dos Poveiros e a oeste pela Rua dos Clérigos e Rua de São Filipe de Nery.

O Metro do Porto vai ter serviço ininterrupto durante toda a madrugada de quinta-feira, mas a estação de metros dos Aliados vai encerrar entre as 19:00 de quarta-feira e as 05:00 de quinta-feira, sendo possível o acesso à Avenida dos Aliados de metro através das estações da Trindade e de São Bento.

Quanto aos autocarros da STCP, vão circular entre as 19:00 de quarta-feira e as 07:00 de quinta-feira, mas com alterações de percurso nas linhas de circulação, sendo possível consultar as alterações previstas na página oficial.

O acesso aos Aliados, à zona dos concertos, só poderá ser feito a pé e pelos pontos assinalados. “Será feito por seis pontos e haverá revistas de segurança para impedir o acesso de objetos que possam significar perigo”, salientou o segundo comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, superintendente, Raúl Curva.

O plano apresentado prevê ainda a proibição de circular na zona envolvente à Câmara Municipal do Porto entre as 21:30 e as 01:00 por causa do lançamento do fogo de artifício, marcado para as 00:00.

A festa de Passagem de Ano no Porto arranca às 22:00 com um concerto dos Clã, estando previsto para a meia-noite um espetáculo multimédia e fogo de artifício, concebido pelos Grandpa’s Studio.

Segue-se o concerto de Nininho Vaz Maia, a partir das 00:30 e o final noite contará com o DJ set dos Beatbombers, dupla formada por DJ Ride e Stereossauro.

“A qualidade da programação e aquilo que tem sido a tradição de vir ao Porto na Passagem de Ano garantem que vamos ter uma noite com muita gente e com muita alegria e entrar em 2026 no Porto da melhor maneira”, afirmou a vice-presidente da autarquia, Catarina Araújo.

