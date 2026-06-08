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Já é possível ter informação em tempo real sobre os transportes na Área Metropolitana de Lisboa

Agência Lusa , AG
Há 1h e 3min
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Transportes Metropolitanos de Lisboa falam em algo "absolutamente decisivo"

A plataforma digital navegante passou a disponibilizar informação integrada em tempo real de diferentes operadores de transportes na Área Metropolitana de Lisboa, para um melhor planeamento da mobilidade na região, foi anunciado esta segunda-feira.

“A informação em tempo real encontra-se disponível para serviços da Carris Metropolitana, Carris, MobiCascais, CP, Fertagus, Transtejo/Soflusa, Metropolitano de Lisboa e TCB [Transportes Coletivos do Barreiro] estando prevista a integração progressiva de novos operadores e serviços”, indicou, em comunicado, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML).

Segundo a secretária de Estado da Mobilidade, a iniciativa de informação sobre transportes em tempo real apresentado pela TML constituiu um passo “absolutamente decisivo na transformação da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa” que progressivamente vai ser estendido a todo o país.

“Durante anos acreditámos que criávamos os sistemas e as pessoas adaptavam-se. Hoje sabemos todos, cada um de nós, que não é assim e é exatamente o contrário. Se nós queremos pessoas no transporte público, somos nós que devemos e temos que ir ter com elas”, defendeu Cristina Pinto Dias, na cerimónia de apresentação da plataforma.

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Por isso, acrescentou, “fazer integração na mobilidade convoca todos” para “fazer o seu melhor e em cooperação e em conjunto”, de “forma alinhada”, integrada e colaborativa.

“Temos de trabalhar para garantir que o passageiro faz a sua viagem de forma contínua, fluida, simples e sem perder tempo. Faz a sua viagem sem barreiras entre modos e ou entre operadores, sem barreiras nos sistemas tarifários”, nos sistemas de bilhética e de informação em tempo real, defendeu.

Para o presidente da administração da TML, Carlos Humberto, a iniciativa é “mais um passo, entre outros que será necessário dar, para que cada ser humano que viva ou visite a região metropolitana de Lisboa, conheça melhor como se deslocar, como viajar, como gerir o seu tempo”.

Numa intervenção na cerimónia de apresentação da plataforma, que decorreu em Lisboa, o responsável comprometeu-se “a construir os desenvolvimentos necessários a esta nova funcionalidade que permite integrar, em tempo real, a operação de múltiplas empresas de transporte na nossa área metropolitana, com mais de 2,8 milhões de habitantes”.

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“Não foi apenas um desafio tecnológico, foi um passo importante para construir um sistema de transportes único e verdadeiramente metropolitano”, considerou.

De acordo com a TML, a nova funcionalidade permite acompanhar a localização dos transportes públicos e consultar previsões de chegada atualizadas em toda a Área Metropolitana, resultado de “um amplo trabalho de integração tecnológica e operacional com os diferentes operadores de transporte” da região.

A solução, concebida e desenvolvida pela TML, assenta “numa infraestrutura pública e independente de fornecedores tecnológicos externos” e “garante total autonomia na gestão e evolução do sistema, reforça a soberania tecnológica da mobilidade metropolitana e cria condições para a sua expansão futura a outras regiões e sistemas de transporte do país”.

“Nesta fase inicial, a plataforma já processa mais de seis milhões de posições GPS por dia, agregando informação de autocarros, comboios, barcos e metro”, segundo a entidade metropolitana.

O objetivo é “disponibilizar informação cada vez mais fiável sobre horários, localização dos veículos e estado do serviço, tornando as viagens mais previsíveis e contribuindo para uma melhor experiência de utilização dos transportes públicos”.

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Através da plataforma podem-se consultar linhas, percursos, horários, paragens e alertas operacionais, bem como um mapa interativo que permite visualizar a localização dos veículos em circulação e acompanhar o seu percurso ao longo da rede.

Para uma próxima etapa, a TML está a desenvolver “um planeador de viagens que permitirá, numa fase futura, encontrar as melhores opções para chegar ao destino pretendido, combinando diferentes modos de transporte e apresentando percursos alternativos”.

A AML é composta por 18 municípios das margens norte e sul do Rio Tejo, designadamente Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

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Temas: Transportes Lisboa Área Metropolitana de Lisboa Carris Transportes
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