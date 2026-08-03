Longas filas para transportes grátis no Porto continuam. Autarquia apela ao uso dos meios online

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Ainda segundo a autarquia, desde 10 de julho, a nova linha de apoio telefónico dedicado “atendeu quase quatro mil chamadas”, num serviço que funciona das 09:00 às 19:00 para apoiar os munícipes no processo de adesão

As filas para aderir ao cartão municipal que permite usar os transportes públicos gratuitos para residentes no Porto continuam longas mais de três semanas após a implementação da medida, com a autarquia a apelar ao uso dos meios ‘online’.

Questionada pela Lusa sobre as longas filas que, todos os dias, se podem testemunhar à porta do Gabinete do Munícipe, para poder aderir ao passe metropolitano gratuito que o presidente da câmara, Pedro Duarte (PSD/CDS/IL), anunciou a 15 de julho, a autarquia diz ter reforçado o atendimento presencial e os canais digitais.

Ainda segundo a autarquia, desde 10 de julho, a nova linha de apoio telefónico dedicado “atendeu quase quatro mil chamadas”, num serviço que funciona das 09:00 às 19:00 para apoiar os munícipes no processo de adesão.

“Existem hoje 11 balcões exclusivamente dedicados ao Cartão Porto, mais quatro postos dedicados à atualização do Passe Metropolitano Gratuito, para quem já era detentor do Cartão Porto.”, pode ler-se em resposta hoje remetida à Lusa.

A câmara “apela à priorização do canal digital” para evitar filas como as que se têm presenciado nas últimas semanas, com munícipes a relatarem, à Lusa, esperas de mais de quatro horas entre a chegada, nas primeiras horas da manhã, e serem atendidos.

“O canal presencial deve ser reservado às pessoas que não apresentem autonomia digital para fazer o pedido online. Atualmente, apenas 36% das pessoas que optam pelo atendimento presencial têm mais de 65 anos”, refere o município.

O município reforça que foi “altamente reforçada a equipa de atendimento” e que há trabalhadores para fazer a triagem das pessoas e o controlo da lotação máxima da sala.

A 15 de julho, cinco dias volvidos do anúncio de Pedro Duarte, a autarquia registava cerca de 30 mil pedidos de adesão e ativações da gratuitidade.

Na ocasião, e o autarca disse que as filas eram “sinal de que as pessoas aderiram e de facto estão a reconhecer o benefício que lhes é concedido”, o que era “por um lado, altamente reconfortante”.

No entanto, disse também acreditar que, “à medida que as pessoas se forem informando melhor”, as filas começariam a encurtar, uma vez que é possível pedir este cartão pelo ‘site’ do município, garantindo que há trabalhadores municipais a “trabalhar de forma muito intensa” e em horas extraordinárias” para poder dar resposta a esta procura.

“Eu acredito que agora, com o desenrolar dos próximos dias, isso também se vai acalmar um pouco e vai retomar uma normalidade”, partilhou, relembrando que as pessoas podem aderir aos transportes públicos nos próximos meses.

A 13 de julho, a Lusa noticiava que mais de uma centena de pessoas, a maior parte idosos e imigrantes, aguardaram durante toda a manhã por uma senha do Gabinete do Munícipe que lhes garantisse tratar do cartão municipal e que havia já desentendimentos entre quem esperava há horas e os que tentavam infiltrar-se na fila para passar à frente.

Os transportes públicos para quem tem morada fiscal no Porto são gratuitos desde 10 de julho e desde que o residente detenha o Cartão Porto.

Os estudantes que residam no Porto, ainda que com morada fiscal noutra localidade, podem pedir também o Cartão Porto.

Além do Gabinete do Munícipe, a adesão ao cartão municipal pode ser feita ‘online’ (https://cartao.porto.pt/) e noutros locais.

No ‘site’ do cartão municipal, basta clicar no botão "Aderir" no topo da página e fazer o seu registo.