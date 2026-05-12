Bombeiros denunciam falhas na gestão do transporte de doentes não urgentes ao juiz Carlos Alexandre

Há 1h e 22min

António Nunes explica à CNN Portugal que as regras para os doentes não urgentes não estão a ser respeitadas. E vai relatar queixas que há nas corporações

A Liga dos Bombeiros Portugueses vai esta terça-feira, dia 12 de maio, reunir-se com o juiz Carlos Alexandre para denunciar "situações graves" que estão a ocorrer no transporte de doentes não urgentes no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

António Nunes, presidente da Liga, explica à CNN Portugal que em causa estão situações que envolvem o sistema de gestão de transporte destes doentes. É isso que vai denunciar ao desembargador que preside à comissão de combate à fraude no SNS. O responsável da Liga dos Bombeiros adianta que há sinais de que falta transparência e rigor na gestão desse transporte que é feito aos utentes que necessitam de ir a consultas, a sessões de fisioterapia, a tratamentos de hemodiálise, entre outros motivos, às unidade do SNS.

Na página oficial da Liga dos Bombeiros é anunciado que o encontro com o "super juiz" tem como objetivo fazer "denúncias sobre transporte de doentes não urgentes e triagens do INEM". Desta forma, António Nunes irá relatar a Carlos Alexandre as várias queixas que tem ouvido dos bombeiros, havendo casos que podem ser mais complexos, como alegadas condutas das unidades locais de saúde na gestão do sistema de transporte de doentes não urgentes. "Não respeitam nem cumprem as regras do sistema", diz.

Outro dos problemas está relacionado com os atrasos no pagamento e os montantes em dívida. Questões que estes profissionais já levaram ao Parlamento, onde António Nunes chegou a dizer estar em cima da mesa a opção de "rescindir o acordo de cooperação".

Carlos Alexandre foi nomeado líder da Comissão de Combate à Fraude no SNS em 2025, por um período de três anos. Isto depois de terem sido conhecidos vários casos de fraude nos hospitais e centros de saúde e de a própria ministra da Saúde ter assumido que em causa podem estar cerca de 800 milhões de euros por ano.

A reunião entre a delegação dos bombeiros, presidida por António Nunes, e o juiz Carlos Alexandre decorre durante a tarde desta terça-feira.