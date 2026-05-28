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Se usa a Ponte 25 de Abril, atenção ao trânsito no domingo

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 58min
Ponte 25 de Abril (imagem Getty)
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A ponte terá cortes e restrições de trânsito entre Lisboa e Almada

A Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa à Margem Sul do Tejo, vai estar cortada ao trânsito no domingo entre as 08:30 e as 10:30, no sentido Sul/Norte, devido ao passeio Pedala Portugal, anunciou esta quinta-feira a Lusoponte.

“Com o objetivo de apoiar a realização do passeio Pedala Portugal, a ter lugar na Ponte 25 de Abril no próximo domingo, dia 31 de maio, o trânsito nesta ponte estará encerrado ao tráfego entre as 08:30 e as 10:30 no sentido Sul/Norte (Almada/Lisboa), e terá uma via encerrada no sentido Norte/Sul (Lisboa/Almada), entre as 08:00 e as 10:30”, indicou a concessionária da infraestrutura.

A Lusoponte referiu ainda que o passeio insere-se nas comemorações do 60.º aniversário da Ponte 25 de Abril, que se assinala este ano.

Segundo a organização do Pedala Portugal, o passeio não tem caráter competitivo e vai ligar as cidades de Lisboa, Almada e Oeiras.

Está ainda prevista uma outra edição, no Porto, no dia 21 de junho, com partida no Cais de Gaia, passagem pela Ponte D. Luís I e chegada junto ao Jardim do Passeio Alegre.

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Temas: Trânsito Obras Ponte 25 de Abril Pedala Portugal Lisboa
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