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Fim do caos no estacionamento? Almada vai limitar entrada de carros na Fonte da Telha

Agência Lusa , MSM
Há 41 min
Estrada

Plano começa ainda este verão e inclui cancelas, rotunda e parques alternativos para ordenar o acesso à Fonte da Telha

A Câmara Municipal de Almada vai criar duas bolsas de estacionamento na zona da Aroeira e um sistema de transporte vaivém, que leve as pessoas até à praia da Fonte da Telha, para regular a circulação na zona.

O plano de intervenção na zona para regular a circulação e o estacionamento, que arrancará ainda este verão, foi já apresentado aos concessionários de praia da Fonte da Telha pela presidente da autarquia, Inês de Medeiros.

“A proposta foi recebida de forma muito positiva e seguirá agora com os contributos dos concessionários. Porque, cuidar da Fonte da Telha é garantir mais organização, mais sustentabilidade e melhor qualidade de vida para todos. O futuro de Almada faz-se com ação”, referiu a autarca numa publicação na sua página na rede social Facebook.

Num resposta enviada à agência Lusa, a autarquia explica que o projeto, que tem como objetivo regular o estacionamento e garantir segurança nesta zona balnear, “tem total concordância dos concessionários de apoios de praia, que demonstraram grande satisfação e apoio às medidas apresentadas”.

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Segundo a autarquia, o projeto prevê a criação de duas bolsas de estacionamento na avenida do Mar, na Aroeira, um sistema de vaivém que leve as pessoas até à praia, uma rotunda, painéis informativos com a lotação do estacionamento e um sistema de controlo de acesso, que impeça a entrada de mais carros na Fonte da Telha quando já não houver capacidade para receber mais viaturas.

O custo de aquisição de cancelas, para instalação no acesso à Fonte da Telha, acrescenta a autarquia, é estimado em cerca de 80 mil euros, aos quais acresce a obra da rotunda, no acesso à Fonte da Telha, e a limpeza e ordenamento das parcelas municipais, que servirão de parques de estacionamento alternativos, as quais, nesta fase, serão asseguradas por administração direta.

Numa fase posterior, estes parques também serão dotados de cancelas e elementos de ensombramento, ainda sem custos apurados.

Já quanto ao transporte entre os parques de estacionamento e a praia, a autarquia explica que ainda está em avaliação, podendo o mesmo ser garantido entre a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e a Wemob.

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A Câmara Municipal de Almada (CMA), no distrito de Setúbal, adiantou à Lusa que as obras já começaram com a limpeza e regularização dos terrenos que serão afetos aos parques de estacionamento alternativos e deverão avançar nos próximos meses, “com flexibilidade para se adaptarem às necessidades que forem sendo sentidas no terreno”.

Em 2027, adianta a autarquia, o projeto deverá ser afinado e ganhar mais robustez.

“A segurança das pessoas e a salvaguarda ambiental deste lugar são os dois principais focos desta intervenção, que exige encontrar um ponto de equilíbrio para garantir um espaço público ordenado, saudável e seguro, que funcione para todos, sejam moradores, veraneantes, pescadores ou agentes económicos”, explica a CMA.

Temas: Trânsito Estacionamento Praia Fonte da Telha Vaivém Almada
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