Trânsito restabelecido no sentido sul-norte na ponte 25 de Abril após acidente

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Sentido sul-norte esteve parado após colisão entre três veículos

A circulação automóvel na ponte 25 de Abril, no sentido sul-norte, foi hoje restabelecida pelas 16:25, após uma colisão entre três veículos, que provocou cinco feridos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que na sequência deste acidente quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e outra foi assistida no local.

O alerta para o acidente, que provocou o corte daquela via no sentido sul-norte, foi dado pelas 14:53

Nas operações de socorro estão envolvidos 25 operacionais, entre bombeiros, agentes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).