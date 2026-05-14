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Há cortes e trânsito condicionado na CRIL e EN117 este fim de semana

Agência Lusa , MSM
Há 31 min
Trânsito (Associated Press)

Trabalhos de manutenção vão afetar a circulação em troços da CRIL e da EN117 em três concelhos

A circulação rodoviária vai estar condicionada no IC17/CRIL e na EN117 entre sexta-feira e domingo devido a trabalhos de manutenção, nos concelhos de Odivelas, Lisboa e Amadora, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP refere que no IC17/CRIL os condicionamentos decorrem nas noites de sexta-feira, sábado e domingo, entre as 23:00 e as 06:00, no troço entre o final do Túnel de Benfica e o nó de acesso a Odivelas-Oeste, no sentido Algés-Sacavém, com supressão da via da esquerda.

Por sua vez, na Estrada Nacional l17 (EN117) os trabalhos realizam-se na sexta-feira, entre as 10:00 e as 15:00, no troço entre o nó do IC19 e o nó da A5, no sentido Amadora-Lisboa, prevendo-se igualmente o condicionamento da circulação.

Temas: Trânsito condicionado Circulação rodoviária IC17 CRIL EN117
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