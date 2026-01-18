Seguro vence no concelho com menor taxa de desemprego do país

Há 53 min

Neste concelho da Guarda, o candidato apoiado pelo PS destaca-se, com 33,59% dos votos nesta primeira volta

António José Seguro foi o candidato presidencial que obteve mais votos em Trancoso, que é o concelho com a menor taxa de desemprego do país, segundo dados do Pordata. Seguro obteve 33,59% dos votos, seguindo-se André Ventura, com 27,46% dos votos. Luís Marques Mendes fecha o pódio, com 16,09% dos votos.

Este concelho do distrito da Guarda tinha uma vincada tradição social-democrata. Contudo, houve várias eleições em que o PS consegui ficar à frente neste território. Vejamos dois casos concretos: nas últimas legislativas, em 2025, a Aliança Democrática obteve 43,74 %. Contudo, nas autárquicas, o PS, com Daniel Joana, conseguiu manter a câmara: na última ida às urnas teve 43,09 %.

Em Trancoso, concelho com 8.402 pessoas no final de 2024, havia, em 2024, 2% de desempregados registados no IEFP, face à população em idade ativa, mostra o Pordata.

Havia neste concelho, no ano anterior, 1.431 trabalhadores por conta de outrem. Mais de metade deles (53,4%) não tinham concluído o ensino secundário.

Em média, ganhavam por mês, 1131.1 euros, “abaixo do ganho médio mensal recebido pelos trabalhadores por conta de outrem a nível nacional”, com um valor fixado nos 1460.8 euros.

Agricultura, produção animal, comércio e transportes e armazenagem representam as áreas económicas com maior relevância económica.

A variação populacional entre 2021 e 2024 em Trancoso foi positiva, à custa dos movimentos migratórios. O saldo migratório positivo de 340 pessoas atenuou os efeitos de um saldo natural negativo de 335 habitantes.

Trancoso tem, ainda assim, vindo a envelhecer. O rácio entre o número de idosos (com 65 ou mais anos) e o número de jovens (com menos de 15 anos), passou de 4,13 em 2021 para 4,29 em 2024, segundo o Pordata.

Passando para a educação, estavam matriculados 969 alunos, em 2024, menos 79 do que em 2021. O município tem quatro jardins de infância, quatro escolas básicas, uma escola secundária e duas escolas profissionais.

O município de Trancoso tinha, em 2024, 34,9% dos alunos matriculados em escolas do ensino privado, acima dos 20,9% a nível nacional. No ensino secundário, mais de metade dos alunos (68,1%) de Trancoso estava matriculado no ensino privado.

Em termos de habitação, Trancoso apresenta 8.529 alojamentos. Destes, 42,9%, ou 3.658, correspondem a residência habitual. As residências secundárias têm também um peso relevante: 37,5% ou 3.196. Para as habitações existentes, o preço mediano de venda foi 417 euros por metro quadrado em 2024.

Em Trancoso há seis farmácias, seis balcões bancários e 14 caixas multibanco. E um ecrã de cinema, para 8.402 habitantes.

Em termos de turismo, Trancoso, com 15.418 dormidas em 2024, menos 36% do que em 2019, está no grupo daqueles que viram reduzir este indicador turístico, em contraciclo com a tendência nacional. A dormidas em alojamentos locais representaram 39,8% do total.

Praticamente metade das dormidas (41,2%) tiveram lugar entre 1 de julho e 30 de setembro. A estada média era de 1,5 dias, metade da média nacional (2,5 dias).

O município de Trancoso tem 361,52 quilómetros quadrados, ocupando assim 0,4% do território nacional. Em tamanho, está na posição 85 entre os 308 municípios portugueses.