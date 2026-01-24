Megaoperação conjunta da PJ, Força Aérea e Marinha captura mais de 8 toneladas de cocaína e detém 4 traficantes de droga em pleno oceano Atlântico

Há 19 min

É uma das maiores operações de combate ao tráfico dos últimos cinco anos

Uma megaoperação conjunta da Polícia Judiciária, Força Aérea e Marinha capturou mais de 8 toneladas de cocaína e deteve quatro traficantes de droga em pleno oceano Atlântico.

A embarcação está a ser escoltada neste momento até Lisboa. No navio da marinha seguem três inspetores da PJ que acompanham os quatro detidos.

Esta é uma das maiores operações de combate ao tráfico dos últimos cinco anos em Portugal.

A operação foi desencadeada por uma informação da MAOC (Maritime Analysis and Operations Centre - entidade europeia de combate ao tráfico de droga) que contactou a PJ. Por sua vez, a Polícia Judiciária pediu a colaboração da Força Aérea e da Marinha.

Os militares passaram os últimos dois dias em alto mar à procura da embarcação. Localizaram-na esta madrugada e estão agora de regresso.

A droga, oriunda da América Latina, destinava-se a Portugal. Iria ser colocada em lanchas rápidas ainda no oceano Atlântico até ao destino final. Foi intercetada a tempo.