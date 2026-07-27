PSP salva criança de ser usada como moeda para pagar dívidas da família

Há 1h e 6min

Durante uma operação de controlo fronteiriço, no Aeroporto de Lisboa, foi detida uma mulher suspeita do tráfico de pessoas

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), deteve, no último sábado, uma mulher de 45 anos por suspeitas de tráfico de pessoas. A mulher, viajava num voo proveniente do Dakar, fazia-se acompanhar de uma menina de 12 anos, que dizia ser sua filha, o que veio a revelar-se falso.

“Durante o controlo fronteiriço realizado na zona de chegadas do Terminal 1 do Aeroporto, a passageiras provenientes de Dakar, foram verificadas incongruências na documentação apresentada, numa alegada relação familiar e nas explicações prestadas, questões que motivaram uma averiguação mais aprofundada por parte da PSP”, escreve aquela força policial, num comunicado enviado às redações esta segunda-feira.

Durante entrevista em ambiente protegido, a criança, que viajava com um documento que não lhe pertencia, disse que não tinha qualquer relação familiar com a detida e que tinha sido entregue pelos pais para ser transportada para França. “A menor revelou ainda que seria entregue a um indivíduo naquele País, a quem teria sido prometida em casamento com o objetivo de liquidar uma dívida familiar. Por sua vez, a suspeita declarou ter recebido uma quantia em dinheiro para transportar e entregar a criança”, diz a PSP em comunicado.

“A criança manifestou receio de regressar ao País de origem ou de voltar a ser entregue aos seus progenitores, por temer ser novamente utilizada como forma de pagamento de dívidas. Face ao perigo identificado, foram acionados os mecanismos previstos na legislação de proteção de crianças e jovens em perigo, com vista à salvaguarda do seu superior interesse, segurança e integridade. Foi igualmente solicitada a intervenção das Equipas Multidisciplinares Especializadas para Assistência a Vítimas de Tráfico, que procederam à avaliação e ao acompanhamento especializado da menor”, acrescenta ainda a PSP.

A mulher foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.