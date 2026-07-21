Vigilante apanhado em flagrante a vender cocaína enquanto trabalhava numa grande superfície na Nazaré

Há 1h e 20min

Durante as buscas, a PSP apreendeu 9,37 gramas de cocaína, correspondentes a cerca de 46 doses individuais

Um vigilante de 63 anos foi detido no dia 12 de julho em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de droga na Nazaré, no distrito de Leiria, informou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O homem, que exercia funções como vigilante de segurança privada numa grande superfície comercial da Nazaré, alegadamente aproveitava a sua atividade profissional para a venda de doses de cocaína a consumidores que se deslocavam àquele espaço, refere a PSP em comunicado.

No âmbito da investigação, a PSP deu cumprimento a mandados de busca domiciliária e ao veículo utilizado pelo suspeito, diligências que culminaram com a sua detenção em flagrante delito e com a apreensão de diverso material.

Durante as buscas, a PSP apreendeu 9,37 gramas de cocaína, correspondentes a cerca de 46 doses individuais, 1.780 euros em dinheiro, dois telemóveis e uma balança digital, habitualmente utilizada na preparação e doseamento da droga.

A PSP apreendeu ainda um bastão extensível, um cartão profissional de segurança privada e um veículo ligeiro de passageiros, alegadamente utilizado no contexto da atividade ilícita.

Após ser presente à autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial, foi aplicada ao arguido a medida de coação de apresentações trissemanais na esquadra da PSP da área da sua residência.

O suspeito ficou também proibido de frequentar as grandes superfícies comerciais onde exercia funções e os respetivos parques de estacionamento.