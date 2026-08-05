Encontraram cinco toneladas de cocaína num navio que atracou de madrugada em Sines

Agência Lusa , AG
Há 40 min
Cocaína apanhada em operação da Polícia Judiciária (Rodrigo Antunes/Lusa)
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Marinha e Força Aérea ajudaram a embarcação, que estava em "condições de extrema dificuldade", e acabaram surpreendidas com o que encontraram

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cinco toneladas de cocaína no navio porta-contentores que, na terça-feira, foi alvo de buscas no Porto de Sines, no distrito de Setúbal, anunciou esta quarta-feira a força policial.

Na operação "Skydrop", que contou com a cooperação da Marinha e da Força Aérea portuguesas, foram ainda detidas três pessoas: dois passageiros "em situação clandestina e irregular" e um elemento da tripulação, "por suspeita de estar envolvido no esquema criminoso".

O grupo dedicar-se-ia à "introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu" e terá sido desarticulado.

De acordo com a PJ, o porta-contentores, "proveniente de um país da América Latina, foi detetado e abordado a cerca de 640 milhas náuticas de Lisboa, o equivalente a 1.185 quilómetros, em condições de extrema dificuldade" e "acompanhado pela Marinha até ao Porto de Sines, onde atracou na madrugada" de terça-feira.

A investigação decorria desde agosto no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial), "no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciária do Reino Unido (National Crime Agency) e Espanha (Policia Nacional)".

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Contactado pela agência Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Vasconcelos, revelou que o navio saiu hoje, às 09:55, daquele porto alentejano.

Segundo a plataforma Vessel Finder, o porta-contentores tinha estado atracado no Porto de Colón, no Panamá, antes de ser encaminhado para Sines e mantém como destino Tânger, em Marrocos, aonde está previsto chegar no próximo sábado.

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Temas: Tráfico de droga Sines Cocaína
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