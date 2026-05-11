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"A maior apreensão de haxixe alguma vez efetuada no Grupo Ocidental": PJ detém "em flagrante delito" homem na posse de 58 plantas de canábis

Agência Lusa , TFR
Há 36 min
Canábis (Pixabay)

O detido, que já tinha antecedentes criminais, será agora presente à autoridade judiciária competente

Um homem de 57 anos, residente na ilha das Flores, Açores, foi detido “em flagrante delito”, na posse de 58 plantas de canábis e está “fortemente” indiciado pelo crime de tráfico de estupefacientes, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com um comunicado, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR), identificaram e detiveram o suspeito, no âmbito do desenvolvimento de uma investigação que já tinha sido anunciada a 9 de maio, e que culminou na detenção de dois homens e de uma mulher, pela posse de 8,3 quilogramas gramas de haxixe.

“No decurso das diligências e com o propósito de recolha de elementos probatórios adicionais, foi realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito, familiar direto do casal anteriormente detido, tendo sido encontradas, em terrenos contíguos à habitação, 58 plantas de canábis em diferentes fases de cultivo”, refere a PJ, no mesmo comunicado.

O detido, que já tinha antecedentes criminais, será agora presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.

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A PJ já havia detido, no passado sábado, dois homens e uma mulher, também “fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”, no decurso de uma ação de fiscalização a um transitário, na ilha das Flores, tendo detetado uma encomenda suspeita de conter produto estupefaciente.

“No desenvolvimento das diligências investigatórias, procedeu-se à abordagem e detenção, em flagrante delito, de um casal, ambos com 32 anos de idade, e de um homem com 35 anos, após ter sido encontrado e apreendido, no interior da mercadoria que haviam recebido momentos antes, cerca de 8 quilos e 300 gramas de haxixe, quantidade suficiente para a preparação de aproximadamente 42 mil doses individuais”, refere o comunicado.

Segundo a PJ, esta terá sido “a maior apreensão de haxixe alguma vez efetuada” no Grupo Ocidental (ilhas das Flores e do Corvo) do arquipélago dos Açores.

Temas: Tráfico de droga PJ Apreensão Detido Haxixe
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