Condenada por introduzir droga numa prisão no Brasil detida em Lisboa

Há 1h e 14min

A suspeita era procurada pelas autoridades brasileiras para cumprir uma pena de prisão efetiva

Uma mulher de nacionalidade brasileira, de 34 anos, foi detida pelas 13:45 desta quinta-feira, em Lisboa.

A detenção ocorreu no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades brasileiras para execução de uma pena de prisão efetiva de seis anos e nove meses.

A TVI e CNN Portugal sabem que a mulher foi condenada pelo crime de tráfico de estupefacientes, após ter introduzido droga num estabelecimento prisional no Brasil, em 2019.

Após a detenção, a suspeita foi conduzida às celas do Comando Metropolitano de Lisboa, onde permanecerá até ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que irá apreciar o processo de extradição.