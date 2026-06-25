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Condenada por introduzir droga numa prisão no Brasil detida em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 1h e 14min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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A suspeita era procurada pelas autoridades brasileiras para cumprir uma pena de prisão efetiva

Uma mulher de nacionalidade brasileira, de 34 anos, foi detida pelas 13:45 desta quinta-feira, em Lisboa.

A detenção ocorreu no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades brasileiras para execução de uma pena de prisão efetiva de seis anos e nove meses.

A TVI e CNN Portugal sabem que a mulher foi condenada pelo crime de tráfico de estupefacientes, após ter introduzido droga num estabelecimento prisional no Brasil, em 2019.

Após a detenção, a suspeita foi conduzida às celas do Comando Metropolitano de Lisboa, onde permanecerá até ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que irá apreciar o processo de extradição.

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Temas: Tráfico de droga Lisboa Polícia Extradição Mandado internacional

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