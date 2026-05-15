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GNR apreende quatro toneladas de haxixe e três embarcações na ria Formosa

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 35min
Haxixe apreendido (DR)

Três homens foram identificados após uma operação junto à ilha Deserta

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na quinta-feira cerca de quatro toneladas de haxixe (resina de canábis) e três embarcações junto à algarvia ilha Deserta, na ria Formosa, distrito de Faro.

Segundo comunicado desta sexta-feira, “foram ainda identificados três homens com idades compreendidas entre os 22 e os 46 anos de idade”, por suspeita de “crime de tráfico de estupefacientes”.

“No decorrer do patrulhamento e vigilância da costa, os militares detetaram movimentos suspeitos a sul da ilha da Deserta”, refere o comunicado, adiantando que foram mobilizados os meios, marítimos e terrestres, necessários para verificar o comportamento das embarcações.

A mesma fonte adiantou que “a intensificação da vigilância costeira tem contribuído para o combate à ameaça do tráfico de droga evitando-se, desta vez, que cerca de quatro toneladas de droga entrassem no circuito ilegal deste tipo de produtos estupefacientes”.

A GNR indica que “a missão de patrulhamento e vigilância da costa é levada a cabo diariamente, 24 horas por dia, no âmbito da missão geral (...) e da missão específica da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras”.

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Temas: Tráfico de droga Haxixe Faro Ria Formosa

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