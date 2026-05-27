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Detido em flagrante enquanto regava 50 pés de canábis em Alijó

Agência Lusa , MSM
Há 47 min
Canábis (Pixabay)
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GNR encontrou dezenas de plantas em vários estados de desenvolvimento após uma denúncia que levou a buscas em Carlão

Um homem de 39 anos foi detido em flagrante enquanto procedia à rega de plantas de canábis em Carlão, concelho de Alijó, anunciou esta quarta-feira a GNR de Vila Real que apreendeu 50 plantas daquela droga.

A Guarda disse, em comunicado, que o homem é suspeito do crime de tráfico de droga e que a detenção aconteceu na segunda-feira, depois de uma denúncia e de uma investigação.

Os militares do Núcleo de Investigação Criminal do Peso da Régua realizaram uma revista pessoal e buscas ao carro e à residência do suspeito, e apreenderam 50 pés de canábis, em vários estados de floração e desenvolvimento, e ainda 16 doses desta droga e vários utensílios agrícolas que seriam usados na plantação.

O homem detido foi constituído arguido, foi sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência (TIR), foi libertado e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Alijó.

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Temas: Tráfico de droga GNR Canábis Plantação droga Denúncia

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