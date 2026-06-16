Denúncia de furto de combustível acaba com dois detidos e centenas de doses de droga apreendidas

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Operação da GNR resultou na apreensão de drogas e mais de 200 litros de gasóleo alegadamente furtado

Dois homens de 30 e de 35 anos foram detidos em flagrante delito por tráfico de estupefacientes e após buscas não domiciliárias foram apreendidos produtos estupefacientes e 220 litros de gasóleo, presumivelmente furtados, anunciou a GNR de Castelo Branco.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco explicou que a detenção foi realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) na sexta-feira e “na sequência de uma denúncia relativa a um furto de combustível que estaria a decorrer na localidade do Fratel”.

Após a realização de diligências policiais, os militares da GNR intercetaram e identificaram os suspeitos e, na sequência da investigação, foram realizadas duas buscas não domiciliárias.

“Os militares verificaram que na posse dos suspeitos se encontravam 11 jerricãs de combustível com 220 litros de gasóleo, uma mangueira utilizada para consumar furtos de combustível, uma bomba manual com mangueira acoplada, 180 doses de resina de canábis (haxixe), 24 doses de sumidades floridas de canábis (liamba), 60 doses de MDMA, 11 comprimidos da droga sintética 2C-B, 170 comprimidos de MDMA, 3,5 gramas de ketamina, dois micro selos de LSD e 1.015 euros em numerário”.

Os suspeitos detidos em flagrante delito pelo crime de tráfico de estupefaciente foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.

O material foi recuperado e apreendido.

A ação contou ainda com a colaboração dos militares do Posto Territorial de Castelo Branco, do Posto Territorial de Alcains, do Destacamento de Intervenção e do Destacamento de Trânsito de Castelo Branco.